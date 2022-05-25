Генштаб сообщил о самом смертоносном направлении для оккупантов за сутки

ВСУ уже уничтожили 1305 танков оккупантов. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня
Российские оккупанты продолжают нести значительные потери в Украине. В частности, Вооруженные силы нашего государства уже уничтожили 29 450 российских военных и 1305 танков.
Об этом сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.
Какая ситуация
Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 29 450 (+100) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1305 (+3) ед.;
- боевых бронированных машин – 3213 (+19) ед.;
- артиллерийских систем – 606 (+0) ед.;
- РСЗО ‒ 201 (+0) ед.;
- средства ПВО – 93 (+0) ед.;
- самолетов – 206 (+1) ед.;
- вертолетов – 170 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 491 (+11);
- крылатые ракеты – 112 (+0);
- корабли/катера ‒ 13 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2217 (+5) ед.;
- специальной техники – 44 (+1).
Как отмечает Генштаб, наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Лиманском направлении. Данные еще уточняются.
Фото – Генштаб ВСУ.
Напомним, в Минобороны Великобритании заявили, что в Украине РФ потеряла столько военных, сколько СССР за 9 лет в Афганистане. Это связано с плохой тактикой.