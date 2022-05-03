Генштаб: ВСУ ликвидировали уже 24 200 оккупантов и уничтожили 1062 танка

Враг продолжает нести потери в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня
Российская оккупационная армия в Украине по состоянию на 3 мая потеряла уже более 24 тысяч своих солдат. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали по меньшей мере 400 оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 24 200 (+400) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1062 (+14) ед.,
- боевых бронированных машин ‒ 2567 (+48) ед.,
- артиллерийских систем – 475 (+16) ед.,
- РСЗО – 162 (+10) ед.,
- средств ПВО – 80 (+0) ед.,
- самолетов – 194 (+0) ед.,
- вертолетов – 155 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 1843 (+19) ед.,
- кораблей/катеров – 10 (+2) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 (+20),
- специальной техники – 38 (+0),
- крылатых ракет – 84 (+0).
Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении.
Россия ввела в Украину 65% всех своих наземных сил
Россия задействовала в Украине примерно 65% всей ее наземной боевой численности. Четверть сил, вероятно, выведена из строя.
Так, по данным разведки, в начале конфликта Россия задействовала больше 120 батальонных тактических групп, что составляет примерно 65% всей ее наземной боевой численности.
"Вполне возможно, что более четверти этих частей в настоящее время выведены из строя. Некоторые из самых элитных частей России, в том числе Воздушно-десантные войска, пострадали от высоких показателей истощения", – говорится в сообщении разведки Британии.