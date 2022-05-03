Генштаб: ЗСУ ліквідували вже 24 200 окупантів та знищили 1062 танки

Ворог продовжує нести втрати в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні
Російська окупаційна армія в Україні станом на 3 травня втратила вже понад 24 тисячі своїх солдат. Лише за останню добу ЗСУ ліквідували щонайменше 400 окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.05 орієнтовно становили:
- особового складу – близько 24 200 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1062 (+14) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 2567 (+48) од.,
- артилерійських систем – 475 (+16) од.,
- РСЗВ – 162 (+10) од.,
- засобів ППО – 80 (+0) од.,
- літаків – 194 (+0) од.,
- вертольотів – 155 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1843 (+19) од.,
- кораблів/катерів – 10 (+2) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 291 (+20),
- спеціальної техніки – 38 (+0),
- крилатих ракет – 84 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку.
Росія ввела в Україну 65% усіх своїх наземних сил
Росія задіяла в Україні приблизно 65% усієї її наземної бойової чисельності. Чверть сил, ймовірно, виведено з ладу.
Так, за даними розвідки, на початку конфлікту Росія задіяла понад 120 батальйонних тактичних груп, що становить приблизно 65% усієї її наземної бойової чисельності.
"Цілком ймовірно, що більше чверті цих частин у даний час виведені з ладу. Деякі з найелітніших частин Росії, у тому числі Повітряно-десантні війська, постраждали від найвищих показників виснаження", – йдеться у повідомленні розвідки Британії.