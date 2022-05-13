Генштаб ВСУ назвал главные "горячие точки" в Украине

Российские войска продолжают обстрелы украинских городов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси. Российские оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ в Харьковской и Сумской областях, а также на Донбассе.

Об этом пишет Telegram-канал "Украина 24" со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ. В частности, сообщается:

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На Южнобужском, Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил.

На Северском – с территории РФ враг обстреливал из артиллерии гражданские объекты на территории Сумской области и нанес авиаудара по Товстодубову.

На Слобожанском – подразделения противника обстреливали позиции ВСУ в районах Петровки, Питомника, Русских Тишков и Терновой.

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На Славянском – противник основные усилия сосредотачивал на наступлении в районе населенного пункта Богородичное, успеха не имел.

На Донецком и Таврическом – вражеские подразделения продолжают обстреливать украинские войска.

На Лиманском – враг безуспешно пытается закрепиться в районе Александровки.

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На Северодонецком – оккупанты обстреливают Рубежное.

На Бахмутском – обстрелы Тошковки и Орехового.

На Авдеевском – враг ведет наступательные действия в направлениях Каменки и Новоселовки, успеха не имеет.

В Мариуполе – на территории завода "Азовсталь" продолжаются обстрелы.

Озвучены потери оккупантов

По информации Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери российских оккупантов с 24.02 по 13.05 составляют: