Генштаб ЗСУ назвав головні "гарячі точки" в Україні

Російські війська продовжують обстріли українських міст / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території Білорусі. Російські окупанти продовжують обстрілювати позиції ЗСУ в Харківській та Сумській областях, а також на Донбасі.
Про це пише Telegram-канал "Україна 24" з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ. Зокрема, повідомляється:
На Південнобузькому, Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив.
На Сіверському - з території РФ ворог обстрілював з артилерії цивільні об'єкти на території Сумської області та завдав авіаудару по Товстодубовому.
На Слобожанському - підрозділи противника обстрілювали позиції ЗСУ в районах Петрівки, Питомника, Руських Тишків та Тернової.
На Слов'янському - противник основні зусилля зосереджував на наступі в районі населеного пункту Богородичне, успіху не мав.
На Донецькому і Таврійському – ворожі підрозділи продовжують обстрілювати українські війська.
На Лиманському – ворог безуспішно намагається закріпитись в районі Олександрівки.
На Сєвєродонецькому - окупанти обстрілюють Рубіжне.
На Бахмутському - обстріли Тошківки та Оріхового.
На Авдіївському - ворог веде наступальні дії у напрямках Кам'янки та Новоселівки, успіху не має.
У Маріуполі - на території заводу "Азовсталь" продовжуються обстріли.
Озвучено втрати окупантів
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати російських окупантів з 24.02 до 13.05 становлять:
- особовий склад – близько 26 900 (+250) військових;
- танки ‒ 1205 (+10) од.;
- бойові броньовані машини ‒ 2900 (+27) од.;
- артилерійські системи – 542 (+8) од.;
- РСЗВ – 193 (+2) од.;
- засоби ППО – 88 (+1) од.;
- літаки – 200 (+1) од.;
- вертольоти – 162 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 405 (+7);
- крилаті ракети – 95 (+1);
- кораблі/катери – 13 (+0) од.;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2042 (+23) од.;
- спеціальна техніка – 41 (+0).