Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Країна Подробиці

Генштаб ЗСУ назвав головні "гарячі точки" в Україні

Павло Заяць
13 травня, 20:34
Під російськими ударами – Сумська і Харківська області, а також Донбас

Російські війська продовжують обстріли українських міст / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території Білорусі. Російські окупанти продовжують обстрілювати позиції ЗСУ в Харківській та Сумській областях, а також на Донбасі.

Про це пише Telegram-канал "Україна 24" з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ. Зокрема, повідомляється:

Реклама

На Південнобузькому, Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив.

На Сіверському - з території РФ ворог обстрілював з артилерії цивільні об'єкти на території Сумської області та завдав авіаудару по Товстодубовому.

На Слобожанському - підрозділи противника обстрілювали позиції ЗСУ в районах Петрівки, Питомника, Руських Тишків та Тернової.

Реклама

На Слов'янському - противник основні зусилля зосереджував на наступі в районі населеного пункту Богородичне, успіху не мав.

На Донецькому і Таврійському – ворожі підрозділи продовжують обстрілювати українські війська.

На Лиманському – ворог безуспішно намагається закріпитись в районі Олександрівки.

Реклама

На Сєвєродонецькому - окупанти обстрілюють Рубіжне.

На Бахмутському - обстріли Тошківки та Оріхового.

На Авдіївському - ворог веде наступальні дії у напрямках Кам'янки та Новоселівки, успіху не має.

У Маріуполі - на території заводу "Азовсталь" продовжуються обстріли.

Озвучено втрати окупантів

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати російських окупантів з 24.02 до 13.05 становлять:

  • особовий склад – близько 26 900 (+250) військових;
  • танки ‒ 1205 (+10) од.;
  • бойові броньовані машини ‒ 2900 (+27) од.;
  • артилерійські системи – 542 (+8) од.;
  • РСЗВ – 193 (+2) од.;
  • засоби ППО – 88 (+1) од.;
  • літаки – 200 (+1) од.;
  • вертольоти – 162 (+1) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 405 (+7);
  • крилаті ракети – 95 (+1);
  • кораблі/катери – 13 (+0) од.;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 2042 (+23) од.;
  • спеціальна техніка – 41 (+0).