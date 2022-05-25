Генштаб ВСУ назвал направления, где захлебнулось наступление РФ

ВСУ продолжают отбивать атаки врага / Фото: Коллаж: Сегодня, Генеральный штаб ВСУ

Продолжаются 91-е сутки противостояния Украины российскому военному вторжению. Основные усилия противник сосредотачивает на поражении группировки Объединенных сил и попытках установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей. Подробности о ситуации рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

На Донбассе враг пытается преодолеть сопротивление подразделений, входящих в состав группировки Объединенных сил, с целью создания благоприятных условий для ведения наступления. Основные усилия противник сосредоточил на Бахмутском направлении. Пытается развить успех на Лиманском направлении. Кроме того, российские оккупанты продолжают осуществлять активную подготовку к наступательным действиям на Новопавловском и Запорожском направлениях.

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Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях, по сравнению с прошлыми сутками, обстановка без изменений. В конце мая этого года на полигонах в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях запланировано проведение практических действий подразделений вооруженных сил Беларуси. По имеющейся информации, по плану предусматривается снятие с хранения вооружения и военной техники и маршей.

На Сиверском направлении противник продолжает прикрывать участок российско-украинской границы в Брянской и Курской областях. Чтобы не допустить переброски подразделений наших войск на другие направления, враг обстреливает объекты гражданской и военной инфраструктуры в приграничных районах.

На Слобожанском направлении оккупанты систематически открывают огонь высокой интенсивности по районам сосредоточения наших войск. Подразделения агрессора обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Краснополья Сумской области, а также Терновая, Русские Тишки, Довгенькое и Новая Дмитровка Харьковской области.

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Враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений в районах Изюма и Славянска. Совершил попытки штурмовых и наступательных действий в районах Довгенького Харьковской области и Богородичное Донецкой области, успеха не имел, с потерями отошел.

На Донецком направлении противник наносит артиллерийские и авиационные удары в районах Лимана и Камышевахи Донецкой области и Северодонецка и Новозвановки в Луганской области.

Противник предпринял попытки наступательных и штурмовых действий на Северодонецком и Бахмутском направлениях в районах населенных пунктов Берестово, Липовое и Нырково, успеха не имел, отошел на ранее занятые рубежи.

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На Авдеевском направлении российские оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка и Пески.

Противник совершил авиационные удары и артиллерийские обстрелы в районах Марьинки, Никольского, Полтавки и Орехова.

На Южнобужском направлении вражеские подразделения пытались улучшить тактическое положение в направлении Николаева и обеспечить выход на административные границы Херсонской области.

Враг обстрелял позиции наших войск и гражданскую инфраструктуру в районах Новоалександровки, Трудолюбовки, Новопавловки, Благодатного и Посад-Покровского.

Противник продолжает нести потери личного состава и военной техники. Регулярно поступает информация о сосредоточении значительного количества раненых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации в лечебных заведениях приграничных с Украиной населенных пунктов.

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