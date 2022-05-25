Генштаб ЗСУ назвав напрямки, де захлинувся наступ РФ

/ Фото: Колаж: Сьогодні, Генеральний штаб ЗСУ

Триває 91-а доба протистояння України російському військовому вторгненню. Основні зусилля противник зосереджується на поразці угруповання Об'єднаних сил та спробах встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей. Подробиці про ситуацію розповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

На Донбасі ворог намагається подолати опір підрозділів, що входять до складу угруповання Об'єднаних сил з метою створення сприятливих умов ведення наступу. Основні зусилля супротивник зосередив на Бахмутському напрямі. Намагається розвинути успіх на Лиманському напрямі. Крім того, російські окупанти продовжують здійснювати активну підготовку до наступальних дій на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

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Ситуація за напрямками

На Волинському та Поліському напрямках, у порівнянні з минулою добою, обстановка без змін. Наприкінці травня цього року на полігонах у Брестській, Вітебській, Гродненській, Мінській та Могилівській областях заплановано проведення практичних дій підрозділів збройних сил Білорусі. За наявною інформацією, за планом передбачається зняття зі зберігання озброєння та військової техніки та маршів.

На Сіверському напрямку противник продовжує прикривати ділянку російсько-українського кордону в Брянській та Курській областях. Щоб не допустити перекидання підрозділів наших військ на інші напрямки, ворог обстрілює об'єкти цивільної та військової інфраструктури у прикордонних районах.

На Слобожанському напрямку окупанти систематично відкривають вогонь високої інтенсивності по районах зосередження наших військ. Підрозділи агресора обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Краснопілля Сумської області, а також Тернова, Російські Тишки, Довгеньке та Нова Дмитрівка Харківської області.

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Ворог намагається покращити тактичне становище своїх підрозділів у районах Ізюма та Слов'янська. Здійснив спроби штурмових та наступальних дій у районах Довгенького Харківської області та Богородичне Донецької області, успіху не мав, із втратами відійшов.

На Донецькому напрямку противник завдає артилерійські та авіаційні удари в районах Лимана та Комишувахи Донецької області та Сєвєродонецька та Новозванівки у Луганській області.

Противник зробив спроби наступальних та штурмових дій на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках в районах населених пунктів Берестове, Липове та Ниркове, успіху не мав, відійшов на раніше зайняті рубежі.

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На Авдіївському напрямку російські окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Красногорівка, Кам'янка, Авдіївка та Піски.

Противник здійснив авіаційні удари та артилерійські обстріли в районах Мар'їнки, Микільського, Полтавки та Оріхова.

На Южнобузькому напрямку ворожі підрозділи намагалися покращити тактичне становище у напрямку Миколаєва та забезпечити вихід на адміністративні кордони Херсонської області.

Ворог обстріляв позиції наших військ та громадянську інфраструктуру в районах Новоолександрівки, Трудолюбівки, Новопавлівки, Благодатного та Посад-Покровського.

Противник продовжує зазнавати втрат особового складу та військової техніки. Регулярно надходить інформація про зосередження значної кількості поранених військовослужбовців збройних сил Російської Федерації до лікувальних закладів прикордонних з Україною населених пунктів.

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