Генштаб ВСУ назвал самые гибельные направления для армии РФ

Украинские защитники уничтожают оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"
Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей территории. Так, украинские защитники уничтожили уже 30 700 солдат РФ. Кроме того, Россия потеряла 1361 танк.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.06
- личного состава – около 30 700 (+200) человек ликвидировано;
- танков – 1361 (+3) единица;
- боевых бронированных машин – 3343 (+41) единицы;
- артиллерийских систем – 659 (+10) единиц;
- РСЗО – 207 (+0) единиц;
- средств ПВО – 94 (+1) единицы;
- самолетов – 208 (+0) единиц;
- вертолетов – 175 (+1) единицы;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 519 (+4);
- крылатых ракет – 120 (+0);
- кораблей/катеров – 13 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 2290 (+15) единиц;
- специальной техники – 49 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.
Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил потери врага за последние сутки по состоянию на 1 июня: личный состав – 200 человек, танки – 3 единицы, а также 41 ББМ, 10 артиллерийских систем и 1 вертолет. Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.