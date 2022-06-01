Генштаб ВСУ назвал самые гибельные направления для армии РФ

Украинские защитники уничтожают оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей территории. Так, украинские защитники уничтожили уже 30 700 солдат РФ. Кроме того, Россия потеряла 1361 танк.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.06

личного состава – около 30 700 (+200) человек ликвидировано;

танков – 1361 (+3) единица;

боевых бронированных машин – 3343 (+41) единицы;

артиллерийских систем – 659 (+10) единиц;

РСЗО – 207 (+0) единиц;

средств ПВО – 94 (+1) единицы;

самолетов – 208 (+0) единиц;

вертолетов – 175 (+1) единицы;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 519 (+4);

крылатых ракет – 120 (+0);

кораблей/катеров – 13 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2290 (+15) единиц;

специальной техники – 49 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил потери врага за последние сутки по состоянию на 1 июня: личный состав – 200 человек, танки – 3 единицы, а также 41 ББМ, 10 артиллерийских систем и 1 вертолет. Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

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