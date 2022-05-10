Генштаб: ВСУ освободили еще четыре села под Харьковом

ВСУ освободили четыре села под Харьковом. / Фото: Коллаж: Сегодня

За последние сутки подразделения Сил обороны Украины в Харьковской области освободили населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак. В общем, на Слобожанском направлении россияне активных наступательных действий не проводили. Они перегруппировываются и укрепляют позиции.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Кроме того, оккупанты дополнительно переместили на территорию Харьковской области до пятисот мобилизованных лиц с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

На Изюмском направлении враг продолжал создавать благоприятные условия для перехода в наступление, для чего пополнял запасы боеприпасов и материально-технических средств, проводил инженерное оборудование передовых позиций и усилил воздушную разведку.

Ситуация в других направлениях

На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Совершил обстрелы из минометов в приграничных районах участков местности вблизи населенных пунктов Карповичи и Сеньковка Черниговской области.

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На Северодонецком направлении продолжаются безуспешные попытки установления контроля над Рубежным.

Враг совершает штурмовые действия в районах населенных пунктов Нижнее, Тошковка, Орехово Луганской области, успеха не имеет.

Противник пытается закрепиться в районе населенного пункта Александровка, совершает штурмовые действия в районе населенного пункта Шандриголово Донецкой области, успеха не имеет.

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На Донецком направлении оккупанты предпринимали попытку штурмовых действий в направлениях города Марьинка, населенных пунктов Каменка Ясиноватского района и Новомихайловка Покровского района Донецкой области. Успеха не было.

В городе Мариуполь противник продолжает сосредоточивать основные усилия на блокировании и уничтожении наших подразделений в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танков проводят штурмовые действия.

На Запорожском и Южнобугском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Оккупанты несут большие потери

По имеющейся в Генштабе информации, подразделения 138-й отдельной механизированной бригады 6-й общевойсковой армии западного военного округа из-за значительных потерь на территории Харьковской области выведены на восстановление с территории Украины в район города Белгород в РФ.

Значительная часть личного состава военной службы по оставшемуся контракту написала рапорты на увольнение.

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