Генштаб: ВСУ отбили атаку врага в направлении Запорожья

Российские оккупанты пытались продвинуться вглубь территории Украины в районах населенных пунктов Коровый Яр и Рубежное, развить наступление в направлении Запорожья. Однако ВСУ отбили наступление, а враг понес потери.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Реклама

Россияне продолжат наступление в Восточной операционной зоне, пытаясь разгромить группировки Объединенных сил и установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей, а также удержать сухопутный путь с оккупированным Крымом. Кроме того, оккупанты запускают ракеты по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей Украине.

"Пытаются разрушить пути поставок военно-технической помощи от государств-партнеров. Для этого концентрируют удары по железнодорожным узлам", – объяснили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в обстановке не произошло. Признаков формирования противником наступательных группировок не выявлено.

На Слобожанщине идет частичная блокировка Харькова, разрушение его инфраструктуры, поражение позиций защитников Харьковской области с применением авиации и артиллерии.

Реклама

В районе города Изюм враг пытался улучшить тактическое положение на направлениях Андреевка – Заводы и Дибровно – Курулька. Проводит мероприятия по логистическому обеспечению группировки оккупантов.

На Донецком и Таврическом направлениях враг, усилив обстрелы имеющимися средствами огневого поражения, пытался продвинуться вглубь территории Украины в районах населенных пунктов Коровой Яр и Рубежное, развить наступление в направлении Запорожья. Успеха не имел, понес потери.

В Мариуполе враг продолжает уничтожать город, блокируя местных жителей и часть наших защитников в районе завода "Азовсталь".

Реклама

На Южнобужском направлении враг сосредоточивает основные усилия на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог. Проводит перегруппировку войск, закрепляется на местности, усиливает группировку ствольной и реактивной артиллерии, осуществляет накопление боеприпасов и ГСМ.

На временно захваченной территории Херсонской области, в поселке городского типа Великая Александровка, оккупанты объявили местному населению о необходимости до 28 апреля покинуть населенный пункт. К жителям, не выполнившим приказ, будет применена принудительная эвакуация.

На временно захваченной территории Запорожской области, в городе Энергодар, сотрудниками ФСБ Российской Федерации продолжается проведение фильтрационных мероприятий.

Раньше мы писали: