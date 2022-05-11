Генштаб ВСУ подвел итог боев за сутки и рассказал о новых частях врага

Генштаб обнародовал сводку о ситуации на фронте / Фото: Коллаж: Сегодня
На Слобожанском направлении Харьковской области российская армия сосредоточила все усилия на том, чтобы наши защитники не могли продвинуться в направлении государственной границы Украины. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба на странице в Facebook.
Армия РФ проводит разведку подразделений Сил обороны к северу и северо-востоку от Харькова.
На Слобожанском направлении враг действует группировкой, состоящей из отдельных подразделений 6-й армейской армии Западного военного округа, 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, береговых войск балтийского и северного флотов.
На Изюмском направлении группировки из состава отдельных подразделений 1-й танковой армии и 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 29-й, 35-й, 36-й общевойсковой армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск сосредотачивает основные усилия на нанесении огневого поражения украинским подразделениям в определенном районе.
Зверства российских оккупантов
- Жителя Мариуполя Дмитрия Радченко вместе с женой и маленьким ребенком насильно вывезли оккупанты в РФ. Всего российские военные депортировали около 45 тысяч украинцев. Мужчина рассказал, что людей везли в старых холодных автобусах и почти не кормили.
- СБУ перехватила телефонный разговор российского оккупанта, в котором он признается, как они расстреливают мирных жителей в Украине, занимаются мародерством и даже едят домашних любимцев украинцев.
- Всего за период полномасштабного вторжения жертвами оккупантов стали 158 детей.
- В освобожденном Тростянце обнаружены тела замученных мирных жителей. Во время оккупации города российские военные похищали и издевались над гражданскими.
- Уже 42 страны обратились в Международный уголовный суд в связи с военными преступлениями российских оккупантов в Украине.