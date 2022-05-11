Генштаб ВСУ подвел итог боев за сутки и рассказал о новых частях врага

Генштаб обнародовал сводку о ситуации на фронте / Фото: Коллаж: Сегодня

На Слобожанском направлении Харьковской области российская армия сосредоточила все усилия на том, чтобы наши защитники не могли продвинуться в направлении государственной границы Украины. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба на странице в Facebook.

Армия РФ проводит разведку подразделений Сил обороны к северу и северо-востоку от Харькова.

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На Слобожанском направлении враг действует группировкой, состоящей из отдельных подразделений 6-й армейской армии Западного военного округа, 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, береговых войск балтийского и северного флотов.

На Изюмском направлении группировки из состава отдельных подразделений 1-й танковой армии и 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 29-й, 35-й, 36-й общевойсковой армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск сосредотачивает основные усилия на нанесении огневого поражения украинским подразделениям в определенном районе.

Зверства российских оккупантов