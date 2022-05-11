Генштаб ЗСУ підбив підсумок боїв за добу та розповів про нові частини ворога

Генштаб обнародував сводку про ситуації на фронті / Фото: Колаж: Сьогодні
На Слобожанському напрямку Харківської області російська армія зосередила всі зусилля на тому, щоб наші захисники не могли просунутися у напрямку державного кордону України. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу на сторінці Facebook .
Армія РФ проводить розвідку підрозділів Сил оборони на північ і північний схід від Харкова.
На Слобожанському напрямку ворог діє угрупуванням, що складається з окремих підрозділів 6-ї армійської армії Західного військового округу, 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів.
На Ізюмському напрямі угруповання зі складу окремих підрозділів 1-ї танкової армії та 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 29-ї, 35-ї, 36-ї загальновійськової армій та 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ зосереджує основні зусилля на нанесенні вогневої поразки українським підрозділам у певному районі.
Звірства російських окупантів
- Жителя Маріуполя Дмитра Радченка разом із дружиною та маленькою дитиною насильно вивезли окупанти до РФ. Усього російські військові депортували близько 45 тисяч українців. Чоловік розповів, що людей везли у старих холодних автобусах та майже не годували.
- СБУ перехопила телефонну розмову російського окупанта, в якій він зізнається, як вони розстрілюють мирних жителів в Україні, займаються мародерством і навіть їдять домашніх улюбленців українців.
- Загалом за період повномасштабного вторгнення жертвами окупантів стали 158 дітей.
- У звільненому Тростянці виявлено тіла закатованих мирних жителів. Під час окупації міста російські військові викрадали та знущалися з цивільних.
- Вже 42 країни звернулися до Міжнародного кримінального суду у зв'язку з військовими злочинами російських окупантів в Україні.