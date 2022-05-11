Генштаб ЗСУ підбив підсумок боїв за добу та розповів про нові частини ворога

Генштаб обнародував сводку про ситуації на фронті / Фото: Колаж: Сьогодні

На Слобожанському напрямку Харківської області російська армія зосередила всі зусилля на тому, щоб наші захисники не могли просунутися у напрямку державного кордону України. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу на сторінці Facebook .

Армія РФ проводить розвідку підрозділів Сил оборони на північ і північний схід від Харкова.

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На Слобожанському напрямку ворог діє угрупуванням, що складається з окремих підрозділів 6-ї армійської армії Західного військового округу, 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів.

На Ізюмському напрямі угруповання зі складу окремих підрозділів 1-ї танкової армії та 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 29-ї, 35-ї, 36-ї загальновійськової армій та 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ зосереджує основні зусилля на нанесенні вогневої поразки українським підрозділам у певному районі.

Звірства російських окупантів