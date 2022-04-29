Генштаб: ВСУ уничтожили уже 23 тысячи российских оккупантов

Генштаб ВСУ назвал потери врага за 29 апреля. / Фото: Коллаж: Сегодня

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проинформировал, каких потери понесли российские войска в войне против Украины на 29 апреля. Украинские защитники ликвидировали уже 23 тысяч военных РФ.

Об этом говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 23 000 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 986 (+16) ед.,

боевых бронированных машин ‒ 2418 (+29) ед.,

артиллерийских систем – 435 (+4) ед.,

РСЗО – 151 (+0) ед.,

средств ПВО – 73 (+1) ед.,

самолетов – 189 (+2) ед.,

вертолетов – 155 (+0) ед.,

автомобильной техники – 1695 (+7) ед.,

кораблей/катеров/boats – 8(+0) ед.,

цистерн с ГСМ – 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 229 (+14),

специальной техники – 31 (+0),

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (+0).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении.

Враг пытается взять Донбасс под полный контроль

РФ продолжает наступательные действия в Восточной операционной зоне для установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

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На Слобожанском направлении враг продолжает сосредотачивать усилия на удержании занимаемых позиций в районе Харькова и пытается производить огневое поражение подразделений ВСУ на отдельных направлениях.

На Изюмском направлении активных наступательных действий не производил. Основные усилия сосредоточены на ведении разведки, выявлении оборонных позиций подразделений Сил обороны и их поражении огнем артиллерии.

На Донецком и Таврическом направлениях, с целью недопущения перегруппировки наших войск, враг производит обстрелы позиций по артиллерии, минометам и реактивным системам залпового огня вдоль всей линии столкновения.

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Российские оккупанты продолжают блокировку наших подразделений в Мариуполе, в районе завода "Азовсталь".

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