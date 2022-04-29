Генштаб: ВСУ уничтожили уже 23 тысячи российских оккупантов

Генштаб ВСУ назвал потери врага за 29 апреля. / Фото: Коллаж: Сегодня
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проинформировал, каких потери понесли российские войска в войне против Украины на 29 апреля. Украинские защитники ликвидировали уже 23 тысяч военных РФ.
Об этом говорится в сообщении Генштаба в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 23 000 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 986 (+16) ед.,
- боевых бронированных машин ‒ 2418 (+29) ед.,
- артиллерийских систем – 435 (+4) ед.,
- РСЗО – 151 (+0) ед.,
- средств ПВО – 73 (+1) ед.,
- самолетов – 189 (+2) ед.,
- вертолетов – 155 (+0) ед.,
- автомобильной техники – 1695 (+7) ед.,
- кораблей/катеров/boats – 8(+0) ед.,
- цистерн с ГСМ – 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 229 (+14),
- специальной техники – 31 (+0),
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (+0).
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении.
Враг пытается взять Донбасс под полный контроль
РФ продолжает наступательные действия в Восточной операционной зоне для установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.
На Слобожанском направлении враг продолжает сосредотачивать усилия на удержании занимаемых позиций в районе Харькова и пытается производить огневое поражение подразделений ВСУ на отдельных направлениях.
На Изюмском направлении активных наступательных действий не производил. Основные усилия сосредоточены на ведении разведки, выявлении оборонных позиций подразделений Сил обороны и их поражении огнем артиллерии.
На Донецком и Таврическом направлениях, с целью недопущения перегруппировки наших войск, враг производит обстрелы позиций по артиллерии, минометам и реактивным системам залпового огня вдоль всей линии столкновения.
Российские оккупанты продолжают блокировку наших подразделений в Мариуполе, в районе завода "Азовсталь".