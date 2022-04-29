Генштаб: ЗСУ знищили вже 23 тисячі російських окупантів

Генштаб ЗСУ назвав втрати ворога за 29 квітня. / Фото: Колаж: Сьогодні

Генеральний штаб Збройних сил України поінформував, яких втрати зазнали російські війська у війні проти України на 29 квітня. Українські захисники ліквідували вже 23 тисячі військових РФ.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу в Facebook.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 29.04 орієнтовно становили:

особового складу – близько 23 000 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 986 (+16) од.,

бойових броньованих машин ‒ 2418 (+29) од.,

артилерійських систем – 435 (+4) од.,

РСЗВ – 151 (+0) од.

засобів ППО – 73 (+1) од.,

літаків – 189 (+2) од.,

вертольотів – 155 (+0) од.,

автомобільної техніки – 1695 (+7) од.,

кораблів/катерів/boats – 8(+0) од.,

цистерн із ПММ – 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 229 (+14),

спеціальної техніки – 31 (+0),

пускових установок ОТРК/ТРК – 4 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.

Ворог намагається взяти Донбас під повний контроль

РФ продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні для встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

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На Слобожанському напрямі ворог продовжує зосереджувати зусилля на утриманні займаних позицій у районі Харкова та намагається здійснювати вогневу поразку підрозділів ЗСУ на окремих напрямках.

На Ізюмському напрямку активних наступальних дій не робив. Основні зусилля зосереджені на веденні розвідки, виявленні оборонних позицій підрозділів Сил оборони та їх враженні вогнем артилерії.

На Донецькому та Таврійському напрямках, з метою недопущення перегрупування наших військ, ворог здійснює обстріл позицій з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню вздовж усієї лінії зіткнення.

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Російські окупанти продовжують блокування наших підрозділів у Маріуполі, у районі заводу "Азовсталь".

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