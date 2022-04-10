Генштаб ВСУ: В Черниговской области началась посевная, и так будет по всей Украине

В освобожденной Черниговской области началась посевная / Фото: Коллаж: Сегодня

На освобожденной территории Черниговской области началась посевная кампания. Аграрии уже выехали в поля, где еще недавно стояла российская вражеская техника.

Об этом сообщили в Генштабы ВСУ.

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Как отметили военные, украинские танки воевали там, чтобы поскорее дать дорогу тракторам.

"Раненую снарядами землю лечит борона. Так будет по всей Украине! За это и бьемся! Украина всегда возрождалась!" – говорится в сообщении.

Как известно, в начале апреля Черниговская область была освобождена от российских войск.

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В Черниговской области началась посевная после вывода войск РФ. Фото: Генштаб ВСУ

Посевная уже началась

По оперативным данным Департамента агропромышленного развития Черниговской ОВА, по состоянию на 9 апреля в области было засеяно:

800 га ярового ячменя;

460 га яровой пшеницы;

250 га гороха;

200 га овса.

На 7 апреля прогнозируемые площади основных яровых культур под урожай в этом году составляют 400 тысяч гектаров. Агропроизводители активно готовят почву, вносят удобрения.

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