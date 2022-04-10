Генштаб ЗСУ: В Чернігівській області почалась посівна, і так буде по всій Україні

У звільненій Чернігівській області почалася посівна / Фото: Колаж: Сьогодні
На звільненій території Чернігівської області почалася посівна кампанія. Аграрії вже виїхали в поля, де ще недавно стояла російська ворожа техніка.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Як зазначили військові, українські танки воювали там, щоб якомога швидше дати дорогу тракторам.
"Поранену снарядами землю лікує борона. Так буде по всій Україні! За це і б'ємося! Україна завжди відроджувалась!" – йдеться в повідомленні.
Як відомо, на початку квітня Чернігівська область була звільнена від російських військ.
На Чернігівщині почалася посівна після виведення військ РФ. Фото: Генштаб ЗСУ
Посівна вже почалася
За оперативними даними Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської ОВА, станом на 9 квітня в області було засіяно:
- 800 га ярого ячменю;
- 460 га ярої пшениці;
- 250 га гороху;
- 200 га вівса.
Станом на 7 квітня прогнозовані площі основних ярих культур під урожай цього року становлять 400 тисяч гектарів. Агровиробники активно готують ґрунт, вносять добрива.
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