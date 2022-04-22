Генштаб ВСУ: враг атаковал в направлении Славянска, закрепился в Лозовом

После себя враг оставляет много снарядов и подбитой техники / Коллаж "Сегодня"

На 58 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению сохраняется угроза нанесения ракетно-авиационных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры с территории Беларуси.

Об этом сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ за 22 апреля 2022 года.

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Донбасс

На Донецком и Таврическом направлениях продолжаются бои вдоль всей линии столкновения. За сутки враг штурмовал наши позиции в направлении города Славянск, закрепился в населенном пункте Лозовое.

В районах Зеленой Долины и Кременного противник продолжает закрепляться на занятых ранее позициях. Здесь оккупанты проводят перегруппировку и подготовку к наступательным действиям. Противник усиливается за счет перемещения с территории РФ отдельных подразделений 41 общевойсковой армии Центрального военного округа.

Пытается враг укрепиться в населенном пункте Рубежное. Однако здесь украинские защитники успешно отбивают все атаки. Также ничего не получилось у Минобороны России на Авдеевском и Кураховском направлениях.

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Также безрезультатно российские оккупанты провели штурм в районе Попасной в направлении населенного пункта Новотошковское и вглубь самого населенного пункта. Однако им удалось закрепиться в центральной части населенного пункта Степное.

Битва за города

На Мариупольском направлении противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю и блокировать наши подразделения в районе завода "Азовсталь".

На Запорожском направлении – совершал штурмовые действия в направлении населенного пункта Зеленое Поле. Здесь оккупанты не имели успеха. Враг усилил группировку за счет перемещения подразделений 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, в то время как вынужден был вывести для восстановления батальонную тактическую группу 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии, потерявшей свою боеспособность.

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В районе Александровки враг обороняет занятые ранее позиции, проводит воздушную разведку. Не исключается ведение штурмовых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области.

Силами подразделений из состава 6 общевойсковой армии, балтийского и северного флотов оккупанты продолжают частичную блокировку Харькова, пытаясь уничтожить подразделения наших войск и объекты критической инфраструктуры.

Разведка противника

На Изюмском направлении враг проводит воздушную разведку позиций наших войск с целью определения возможных направлений наступления. Противник пытался наступать по направлениям к Заводу и Дибровному. Однако безуспешно.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не совершал. Он сосредоточился на наращивании систем радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы в приграничных с Украиной районах Гомельской области Беларуси.

В районах населенных пунктов Климовка и Дымамерки россияне развернули посты радиопомех подразделениями из состава 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы западного оперативного командования ВС Беларуси. Кроме того, противник провел тренировку средств противовоздушной обороны.

Обстановка на фронте

Вооруженные силы Украины продолжают благополучно уничтожать технику противника вместе с личным составом военных РФ. На Харьковщине наши военные ликвидировали три вражеских танка.

В сеть также попало видео работы украинской боевой группы, которая сначала уничтожила колонну оккупантов, а затем благополучно сняла все имеющееся на ней вооружение.

В результате обстрела села Новая Заря Херсонской области погибли два человека. Начато криминальное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенных с умышленным убийством.