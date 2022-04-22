Генштаб ЗСУ: Ворог атакував у напрямку Слов'янська, закріпився у Лозовому

Після себя ворог залишає багато подбитої техніки / Колаж "Сьогодні"

На 58 добу героїчного протистояння Українського народу російського військового вторгнення зберігається загроза нанесення ракетно-авіаційних ударів по об'єктах цивільної та військової інфраструктури з території Білорусі.

Про це повідомляється в новому зведенні Генштабу ЗСУ за 22 квітня 2022 року.

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Донбас

На Донецькому та Таврійському напрямках тривають бої вздовж усієї лінії зіткнення. За добу ворог штурмував наші позиції у напрямку міста Слов'янськ, закріпився у населеному пункті Лозове.

У районах Зеленої Долини та Кремінної противник продовжує закріплюватися на зайнятих раніше позиціях. Тут окупанти проводять перегрупування та підготовку до наступальних дій. Супротивник посилюється за рахунок переміщення з території РФ окремих підрозділів 41 загальновійськової армії Центрального військового округу.

Намагається ворог закріпитися в населеному пункті Рубіжне. Проте тут українські захисники успішно відбивають усі атаки. Також нічого не вийшло у Міноборони Росії на Авдіївському та Курахівському напрямках.

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Також безрезультатно російські окупанти провели штурм у районі Попасної у напрямку населеного пункту Новотошківське та вглиб самого населеного пункту. Проте їм вдалося закріпитися у центральній частині населеного пункту Степове.

Битва за міста

На Маріупольському напрямку противник продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю і блокувати наші підрозділи у районі заводу "Азовсталь".

На Запорізькому напрямку – намагався штурмувати у напрямку населеного пункту Зелене Поле. Тут окупанти не мали успіху. Ворог посилив угруповання за рахунок переміщення підрозділів 19-ої мотострілецької дивізії 58-ої загальновійськової армії Південного військового округу, у той час як змушений був вивести для відновлення батальйонну тактичну групу 127-ої мотострілецької дивізії 5-ої загальновійськової армії, яка втратила свою боєздатність.

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У районі Олександрівки ворог обороняє зайняті раніше позиції, проводить повітряну розвідку. Не виключається проведення штурмових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

Силами підрозділів зі складу 6 загальновійськової армії, балтійського та північного флотів окупанти продовжують часткову блокаду Харкова, намагаючись знищити підрозділи наших військ та об'єкти критичної інфраструктури.

Розвідка супротивника

На Ізюмському напрямку ворог проводить повітряну розвідку позицій наших військ з метою визначення можливих напрямів наступу. Противник намагався наступати за напрямками до Заводу та Дібрівного. Проте марно.

На Волинському та Поліському напрямах противник активних дій не робив. Він зосередився на нарощуванні систем радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби у прикордонних з Україною районах Гомельської області Білорусі.

У районах населених пунктів Климівка та Димамерки росіяни розгорнули пости радіоперешкод підрозділами зі складу 48-го окремого батальйону радіоелектронної боротьби західного оперативного командування ЗС Білорусі. Крім того, противник провів тренування засобів протиповітряної оборони.

Обстановка на фронті

Збройні сили України продовжують знищувати техніку противника разом з особовим складом військових РФ. На Харківщині наші військові ліквідували три ворожі танки.

У мережу також потрапило відео роботи української бойової групи, яка спочатку знищила колону окупантів, а потім зняла все наявне у неї озброєння.

Внаслідок обстрілу села Нова Зоря Херсонської області загинули двоє людей. Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством.