Генштаб ВСУ: Враг попытается прорваться к админграницам Херсонской области

В Украине продолжаются боевые действия / Фото: Коллаж: Сегодня

Начались пятьдесят вторые сутки российского военного вторжения в Украину. Наиболее активные действия противника фиксируются на Слобожанском и Донецком направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

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Что происходит по направлениям

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не предпринимал. Отмечается перемещение, предположительно отдельных подразделений обеспечения 35 и 36 общевойсковых армий Восточного военного округа. Грузовые и специальные автомобили и топливозаправщики двигаются в районы загрузки.

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают ведение боевых действий силами отдельных подразделений из состава 6-й и 20-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии Западного военного округа, 35-й и 36-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, воздушно-десантных войск, береговых войск балтийского и северного флотов.

Основные усилия противник сосредотачивает на перегруппировку и усиление группировки войск, продолжает частичную блокировку Харькова и его обстрелы с применением артиллерии.

В районе Изюма врагом сосредоточено до 22 батальонных тактических групп. Основные усилия противник сосредотачивает на удержании занимаемых ранее позиций и достигнутых рубежей.

Не исключается активизация действий противника в направлении населенных пунктов Изюм и Барвенково с целью выхода в тыл подразделений Объединенных сил в районе Славянска.

На Донецком и Таврическом направлениях враг пытается удержать захваченные территории. Сосредотачивает главные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная и Рубежное, установлении полного контроля Мариуполя.

На Северодонецком направлении значительных изменений в обстановке не отмечено.

В районе Торецка враг продолжает обстреливать наши войска. Подготовка к активизации боевых действий в районе Авдеевки.

Ожидается, что противник продолжит ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области и попытается возобновить наступление.

В акватории Азовского моря корабельная группировка противника продолжает выполнение задач по блокированию порта Мариуполь и осуществлению огневой поддержки на приморском направлении.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражено семь воздушных целей: один самолет, один вертолет, три БПЛА и две крылатые ракеты.

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