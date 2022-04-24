Генштаб: ВСУ за два месяца войны ликвидировали 21 800 оккупантов

Украинские защитники уничтожили оккупантов и их технику. Фото: коллаж "Сегодня"
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался, какие потери понесли российские войска в войне в Украине по состоянию на 24 апреля.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 21 800 человек;
- танков – 873 единицы;
- боевых бронированных машин – 2238 единиц;
- артиллерийских систем – 408 единиц;
- РСЗО – 147 единиц;
- средств ПВО – 69 единиц;
- самолетов – 179 единиц;
- вертолетов – 154 единицы;
- автомобильной техники – 1557 единиц;
- кораблей/катеров – 8 единиц;
- цистерн с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 191;
- специальной техники – 28;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
"Пусть лучше судят, чем сдохнуть": оккупанты отказываются воевать с ВСУ
Российские оккупанты все чаще отказываются отправляться на передовую даже под страхом уголовной ответственности. Перехват телефонного разговора одного из оккупантов опубликовал в YouТube советник главы МВД Антон Геращенко.
- Короче, такая х**ня, всех отправляют на передовую.
- Вообще воевать?
- Воевать, да... Я отказ написал. 170 человек отказались.
- Так а че, б**дь, умирать-то ехать?
- Нас, наверное, в прокуратуру увезут или в ФСБ. Потом домой вернут, наверное, судить будут. Но лучше, б**дь, живым быть, чем сдохнуть. Сейчас мы не доедем, если поедем... На подъезде там расх**рят.
- Какого х** вас посылают?
- А потому что некого, понимаешь? Всех перебили, б**дь, пехоту. Нам, знаешь, что вчера сказали, б**дь? Мы спросили – где самолеты, где вертолеты? А их жалко! А вы – расходный материал. Вот и все, нах**!