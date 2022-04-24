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Генштаб: ВСУ за два месяца войны ликвидировали 21 800 оккупантов

София Ковнир
24 апреля, 09:35
С начала вторжения РФ потеряла 2238 боевых бронированных машин

Украинские защитники уничтожили оккупантов и их технику. Фото: коллаж "Сегодня"

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался, какие потери понесли российские войска в войне в Украине по состоянию на 24 апреля.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 21 800 человек;
  • танков – 873 единицы;
  • боевых бронированных машин – 2238 единиц;
  • артиллерийских систем – 408 единиц;
  • РСЗО – 147 единиц;
  • средств ПВО – 69 единиц;
  • самолетов – 179 единиц;
  • вертолетов – 154 единицы;
  • автомобильной техники – 1557 единиц;
  • кораблей/катеров – 8 единиц;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 191;
  • специальной техники – 28;
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

"Пусть лучше судят, чем сдохнуть": оккупанты отказываются воевать с ВСУ

Российские оккупанты все чаще отказываются отправляться на передовую даже под страхом уголовной ответственности. Перехват телефонного разговора одного из оккупантов опубликовал в YouТube советник главы МВД Антон Геращенко.

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- Короче, такая х**ня, всех отправляют на передовую.

- Вообще воевать?

- Воевать, да... Я отказ написал. 170 человек отказались.

- Так а че, б**дь, умирать-то ехать?

- Нас, наверное, в прокуратуру увезут или в ФСБ. Потом домой вернут, наверное, судить будут. Но лучше, б**дь, живым быть, чем сдохнуть. Сейчас мы не доедем, если поедем... На подъезде там расх**рят.

- Какого х** вас посылают?

- А потому что некого, понимаешь? Всех перебили, б**дь, пехоту. Нам, знаешь, что вчера сказали, б**дь? Мы спросили – где самолеты, где вертолеты? А их жалко! А вы – расходный материал. Вот и все, нах**!

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