Генштаб: ЗСУ за два місяці війни ліквідували 21 800 окупантів

Українські захисники знищили окупантів та їхню техніку. Фото: колаж "Сьогодні"
Генеральний штаб Збройних сил України звітував, яких втрат зазнали російські війська у війні в Україні станом на 24 квітня.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.04 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 21 800 осіб;
- танків – 873 одиниці;
- бойових броньованих машин – 2238 одиниць;
- артилерійських систем – 408 одиниць;
- РСЗВ – 147 одиниць;
- засобів ППО – 69 одиниць;
- літаків – 179 одиниць;
- вертольотів – 154 одиниці;
- автомобільної техніки – 1557 одиниць;
- кораблів/катерів – 8 одиниць;
- цистерн з ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 191;
- спеціальної техніки – 28;
- пускових установок ОТРК/ТРК – 4.
"Нехай краще судять, ніж здохнути": окупанти відмовляються воювати з ЗСУ
Російські окупанти все частіше відмовляються від відправлення на передову навіть під страхом кримінальної відповідальності. Перехоплення телефонної розмови одного з окупантів опублікував у YouTube радник голови МВС Антон Геращенко.
- Коротше, така х**ня, всіх відправляють на передову.
- Взагалі воювати?
- Воювати, так... Я написав відмову. 170 людей відмовилися.
- Так а що, б**дь, вмирати їхати?
- Нас, напевно, до прокуратури відвезуть чи до ФСБ. Потім додому повернуть, напевно, судитимуть. Але краще, б**дь, живим бути, ніж здохнути. Зараз ми не доїдемо, якщо поїдемо... На під'їзді там розх**рять.
- Якого х** вас посилають?
- А тому що нема кого, розумієш? Усіх перебили, б**дь, піхоту. Нам, знаєш, що вчора сказали, б**дь? Ми запитали – де літаки, де гелікоптери? А їх шкода! А ви – витратний матеріал. От і все, нах**!