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Генштаб: ЗСУ за два місяці війни ліквідували 21 800 окупантів

Софія Ковнір
24 квітня, 09:35
З початку вторгнення РФ втратила 2238 бойових броньованих машин

Українські захисники знищили окупантів та їхню техніку. Фото: колаж "Сьогодні"

Генеральний штаб Збройних сил України звітував, яких втрат зазнали російські війська у війні в Україні станом на 24 квітня.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.04 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 21 800 осіб;
  • танків – 873 одиниці;
  • бойових броньованих машин – 2238 одиниць;
  • артилерійських систем – 408 одиниць;
  • РСЗВ – 147 одиниць;
  • засобів ППО – 69 одиниць;
  • літаків – 179 одиниць;
  • вертольотів – 154 одиниці;
  • автомобільної техніки – 1557 одиниць;
  • кораблів/катерів – 8 одиниць;
  • цистерн з ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 191;
  • спеціальної техніки – 28;
  • пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

"Нехай краще судять, ніж здохнути": окупанти відмовляються воювати з ЗСУ

Російські окупанти все частіше відмовляються від відправлення на передову навіть під страхом кримінальної відповідальності. Перехоплення телефонної розмови одного з окупантів опублікував у YouTube радник голови МВС Антон Геращенко.

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- Коротше, така х**ня, всіх відправляють на передову.

- Взагалі воювати?

- Воювати, так... Я написав відмову. 170 людей відмовилися.

- Так а що, б**дь, вмирати їхати?

- Нас, напевно, до прокуратури відвезуть чи до ФСБ. Потім додому повернуть, напевно, судитимуть. Але краще, б**дь, живим бути, ніж здохнути. Зараз ми не доїдемо, якщо поїдемо... На під'їзді там розх**рять.

- Якого х** вас посилають?

- А тому що нема кого, розумієш? Усіх перебили, б**дь, піхоту. Нам, знаєш, що вчора сказали, б**дь? Ми запитали – де літаки, де гелікоптери? А їх шкода! А ви – витратний матеріал. От і все, нах**!

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