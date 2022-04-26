Генштаб ВСУ: За два месяца войны Россия потеряла 22 100 военных

В Генштабе сообщили про уничтожение 918 танков противника. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня
Российские оккупанты с начала своего полномасштабного вторжения в Украину потеряли уже около 22 100 военных и 918 танков.
Об этом сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.
Какая ситуация
В Генштабе сообщили, что всеобщие боевые потери противника с 24.02 по 26.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 22 100 (+200) человек ликвидировано;
- танков ‒ 918 (+34) ед.;
- боевых бронированных машин – 2308 (+50) ед.;
- артиллерийских систем – 416 (+5) ед.;
- РСЗО – 149 (+0) ед.;
- средств ПВО – 69 (+0) ед.;
- самолетов – 184 (+3) ед.;
- вертолетов – 154 (+0) ед.;
- автомобильной техники – 1643 (+77) ед.;
- кораблей/катеров – 8 (+0) ед.;
- цистерн из ГСМ – 76 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 205 (+4);
- специальной техники – 31 (+3);
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4(+0).
В Генштабе также заявили, что данные уточняются.
Фото – Генштаб ВСУ.
Напомним, российские оккупанты продолжают обстреливать наши города и пытаются продвигаться на юг. Разведка Министерства обороны Великобритании в Twitter сообщила о том, что в планах у врага – нападение на Запорожье.