Генштаб ЗСУ: За два місяці війни Росія втратила 22 100 військових

У Генштабі повідомили про знищення 918 танків супротивника. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні
Російські окупанти з початку свого повномасштабного вторгнення до України втратили вже близько 22 100 військових і 918 танків.
Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.
Яка ситуація
У Генштабі повідомили, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.04 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 22 100 (+200) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 918 (+34) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 2308 (+50) од.;
- артилерійських систем – 416 (+5) од.;
- РСЗВ – 149 (+0) од.;
- засобів ППО – 69 (+0) од.;
- літаків – 184 (+3) од.;
- гелікоптерів – 154 (+0) од.;
- автомобільної техніки – 1643 (+77) од.;
- кораблів/катерів – 8 (+0) од.;
- цистерн із ПММ – 76 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 205 (+4);
- спеціальної техніки – 31 (+3);
- пускових установок ОТРК/ТРК – 4 (+0).
У Генштабі також заявили, що дані уточнюються.
Фото – Генштаб ЗСУ.
Нагадаємо, російські окупанти продовжують обстрілювати наші міста та намагаються просуватися на південь. Розвідка Міністерства оборони Великої Британії у Twitter повідомила про те, що в планах у ворога – напад на Запоріжжя.