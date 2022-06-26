Генштаб ВСУ. Захватчик пытается блокировать Лисичанск, но несет огромные потери

РФ пытается захватить Лисичанск, но безуспешно. Фото: коллаж "Сегодня"
По состоянию на вечер 26 июня украинские военные успешно отбили вражеские штурмы в районах Долины, Курульки и Мазановки. Также враг пытается блокировать город Лисичанск. Кроме того, противник обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах Лисичанска, Верхнекаменки и Лоскутовки. При этом захватчики несут огромные потери на наших территориях.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Сводка Генштаба
- На Волынском и Полесском направлениях, на территории Республики Беларусь, отмечается подготовка отдельными подразделениями вооруженных сил Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп для дальнейших действий на территории Украины.
- На Северском направлении с целью демонстрации присутствия и сковывания действий сил обороны враг удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа. Обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру недалеко от Хреновки и Янжуловки.
- На Харьковском направлении враг обстреливал из танков и артиллерии разных калибров районы населенных пунктов Русские Тишки, Чепель, Чугуев, Золочев, Мосьпаново. Нанес авиаудары неподалеку от Яворского, Дементиевки и Замуловки. Штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Дементиевка, успеха не имел.
- На Славянском направлении обстреливали районы населенных пунктов Новая Дмитровка, Дибровно, Вернополье, Большая Камышеваха, Долина и Родное. Наши воины успешно отбили вражеские штурмы в районах Долины, Курульки и Мазановки.
- На Донецком направлении противник при поддержке артиллерии пытается блокировать город Лисичанск с южного направления. Обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах Лисичанска, Верхнекаменки и Лоскутовки. Нанес авиаудар неподалеку от Волчеярки. Для поддержки наступательных действий враг усилил группировку артиллерии.
- На Краматорском направлении активных боевых действий оккупанты не вели, обстреляли из артиллерии район населенного пункта Маяки.
- На Бахмутском направлении враг проводил обстрелы наших позиций из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Николаевки, Берестового, Покровского, Кодемы и Нью-Йорка.
- Украинские воины нанесли врагу значительные потери в районе населенного пункта Павловка. После неудачного штурма оккупанты отошли.
- На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях противник совершал обстрелы позиций наших войск по ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Водяное, Пески, Марьинка, Пречистовка, Гуляйпольское и Белогорье. Наносил ракетно-артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов в тыловых районах сил обороны.
- На Южнобугском направлении оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру по ствольной и реактивной артиллерии в районах Осокоровки, Трудолюбовки, Добрянки, Анновки, Зари, Благодатного и Луча. Нанес ракетные удары по инфраструктуре города Николаева.
- При поддержке армейской авиации враг пытался восстановить контроль над населенным пунктом Потемкино, успеха не имел, отошел.
- Продолжается блокада северо-западной части акватории Черного моря.
- На временно захваченных территориях оккупационные власти продолжают проводить так называемые "фильтрационные" меры в отношении местных жителей. На блокпостах усилены контрразведывательные меры.
- Силы обороны Украины наносят врагу потери по всем направлениям. Поэтому захватчики любым способом пытаются избежать боевых действий. В связи с отказом возвращаться на территорию Украины значительной части оккупантов, отведенных для восстановления боеспособности, командование отдельных подразделений запретило любые отпуска личному составу.
ВСУ уничтожают оккупантов
Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 34 850 (+150) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1532 (+21) ед.;
- боевых бронированных машин ‒ 3659 (+14) ед.;
- артиллерийских систем – 764 (+0) ед.;
- РСЗО – 243 (+2) ед.;
- средств ПВО – 99 (+0) ед.;
- самолетов – 217 (+0) ед.;
- вертолетов – 184 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 630 (+4);
- крылатых ракет – 139 (+2);
- корабли/катера – 14 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2564 (+4) ед.;
- специальной техники – 60 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях.