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Генштаб ВСУ. Захватчик пытается блокировать Лисичанск, но несет огромные потери

София Ковнир
26 июня, 18:53
Также враг пытался восстановить контроль над населенным пунктом Потемкино, но не смог

РФ пытается захватить Лисичанск, но безуспешно. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на вечер 26 июня украинские военные успешно отбили вражеские штурмы в районах Долины, Курульки и Мазановки. Также враг пытается блокировать город Лисичанск. Кроме того, противник обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах Лисичанска, Верхнекаменки и Лоскутовки. При этом захватчики несут огромные потери на наших территориях.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

  • На Волынском и Полесском направлениях, на территории Республики Беларусь, отмечается подготовка отдельными подразделениями вооруженных сил Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп для дальнейших действий на территории Украины.
  • На Северском направлении с целью демонстрации присутствия и сковывания действий сил обороны враг удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа. Обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру недалеко от Хреновки и Янжуловки.
  • На Харьковском направлении враг обстреливал из танков и артиллерии разных калибров районы населенных пунктов Русские Тишки, Чепель, Чугуев, Золочев, Мосьпаново. Нанес авиаудары неподалеку от Яворского, Дементиевки и Замуловки. Штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Дементиевка, успеха не имел.
  • На Славянском направлении обстреливали районы населенных пунктов Новая Дмитровка, Дибровно, Вернополье, Большая Камышеваха, Долина и Родное. Наши воины успешно отбили вражеские штурмы в районах Долины, Курульки и Мазановки.
  • На Донецком направлении противник при поддержке артиллерии пытается блокировать город Лисичанск с южного направления. Обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах Лисичанска, Верхнекаменки и Лоскутовки. Нанес авиаудар неподалеку от Волчеярки. Для поддержки наступательных действий враг усилил группировку артиллерии.
  • На Краматорском направлении активных боевых действий оккупанты не вели, обстреляли из артиллерии район населенного пункта Маяки.
  • На Бахмутском направлении враг проводил обстрелы наших позиций из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Николаевки, Берестового, Покровского, Кодемы и Нью-Йорка.
  • Украинские воины нанесли врагу значительные потери в районе населенного пункта Павловка. После неудачного штурма оккупанты отошли.
  • На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях противник совершал обстрелы позиций наших войск по ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Водяное, Пески, Марьинка, Пречистовка, Гуляйпольское и Белогорье. Наносил ракетно-артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов в тыловых районах сил обороны.
  • На Южнобугском направлении оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру по ствольной и реактивной артиллерии в районах Осокоровки, Трудолюбовки, Добрянки, Анновки, Зари, Благодатного и Луча. Нанес ракетные удары по инфраструктуре города Николаева.
  • При поддержке армейской авиации враг пытался восстановить контроль над населенным пунктом Потемкино, успеха не имел, отошел.
  • Продолжается блокада северо-западной части акватории Черного моря.
  • На временно захваченных территориях оккупационные власти продолжают проводить так называемые "фильтрационные" меры в отношении местных жителей. На блокпостах усилены контрразведывательные меры.
  • Силы обороны Украины наносят врагу потери по всем направлениям. Поэтому захватчики любым способом пытаются избежать боевых действий. В связи с отказом возвращаться на территорию Украины значительной части оккупантов, отведенных для восстановления боеспособности, командование отдельных подразделений запретило любые отпуска личному составу.

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ВСУ уничтожают оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 34 850 (+150) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1532 (+21) ед.;
  • боевых бронированных машин ‒ 3659 (+14) ед.;
  • артиллерийских систем – 764 (+0) ед.;
  • РСЗО – 243 (+2) ед.;
  • средств ПВО – 99 (+0) ед.;
  • самолетов – 217 (+0) ед.;
  • вертолетов – 184 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 630 (+4);
  • крылатых ракет – 139 (+2);
  • корабли/катера – 14 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2564 (+4) ед.;
  • специальной техники – 60 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях.