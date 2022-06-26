Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Країна Подробиці

Генштаб ЗСУ. Загарбник намагається блокувати Лисичанськ, але зазнає величезних втрат

Софія Ковнір
26 червня, 18:53
Також ворог намагався відновити контроль над населеним пунктом Потьомкіне, але не зміг

РФ намагається захопити Лисичанськ, але безуспішно. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на вечір 26 червня українські військові успішно відбили ворожі штурми у районах Долини, Курульки та Мазанівки. Також ворог намагається блокувати місто Лисичанськ. Крім того, противник обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах Лисичанська, Верхньокам'янки та Лоскутівки. Водночас загарбники зазнають величезних втрат на наших територіях.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Реклама

Зведення Генштабу

  • На Волинському та Поліському напрямках, на території Республіки Білорусь, відмічається підготовка окремими підрозділами збройних сил Російської Федерації диверсійно-розвідувальних груп для їх подальших дій на території України.

  • На Сіверському напрямку з метою демонстрації присутності та сковування дій Сил оборони ворог утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу. Обстріляв цивільну та військову інфраструктуру неподалік Хрінівки та Янжулівки.

  • На Харківському напрямку ворог обстрілював з танків та артилерії різних калібрів райони населених пунктів Руські Тишки, Чепіль, Чугуїв, Золочів, Мосьпанове. Завдав авіаударів неподалік Явірського, Дементіївки і Замулівки. Штурмовими діями намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Дементіївка, успіху не мав.

    Реклама

  • На Слов’янському напрямку обстрілювали райони населених пунктів Нова Дмитрівка, Дібрівне, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Долина та Рідне. Наші воїни успішно відбили ворожі штурми в районах Долини, Курульки та Мазанівки.

  • На Донецькому напрямку противник за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ з південного напрямку. Обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах Лисичанська, Верхньокам’янки та Лоскутівки. Завдав авіаудару неподалік Вовчоярівки. Для підтримки наступальних дій ворог посилив угруповання артилерії.

  • На Краматорському напрямку активних бойових дій окупанти не вели, обстріляли з артилерії район населеного пункту Маяки.

    Реклама

  • На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли наших позицій з мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Миколаївки, Берестового, Покровського, Кодеми і Нью-Йорка.

  • Українські воїни завдали ворогу значних втрат у районі населеного пункту Павлівка. Після невдалого штурму окупанти відійшли.

  • На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли позицій наших військ зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Водяне, Піски, Мар’їнка, Пречистівка, Гуляйпільське та Білогір’я. Завдавав ракетно-артилерійських ударів по цивільній інфраструктурі населених пунктів у тилових районах сил оборони.

  • На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру зі ствольної та реактивної артилерії в районах Осокорівки, Трудолюбівки, Добрянки, Ганнівки, Зорі, Благодатного та Луча. Завдав ракетних ударів по інфраструктурі міста Миколаєва.

  • За підтримки армійської авіації ворог намагався відновити контроль над населеним пунктом Потьомкіне, успіху не мав, відійшов.

  • Триває блокада північно-західної частини акваторії Чорного моря.

  • На тимчасово захоплених територіях окупаційна влада продовжує проводити так звані "фільтраційні" заходи стосовно місцевих жителів. На блокпостах посилено контррозвідувальні заходи.

  • Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках. Тому загарбники у будь-який спосіб намагаються уникнути бойових дій. У звʼязку з відмовою повертатися на територію України значної частини окупантів, яких було відведено для відновлення боєздатності, командування окремих підрозділів заборонило будь-які відпустки особовому складу.

ЗСУ знищують окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 26.06 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 34 850 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1532 (+21) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 3659 (+14) од.;
  • артилерійських систем – 764 (+0) од.;
  • РСЗВ – 243 (+2) од.;
  • засобів ППО – 99 (+0) од.;
  • літаків – 217 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 184 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 630 (+4);
  • крилатих ракет – 139 (+2);
  • кораблі/катери – 14 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2564 (+4) од.;
  • спеціальної техніки – 60 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.