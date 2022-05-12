Героические защитники Мариуполя пытаются контратаковать оккупантов – советник мэра

Защитники Мариуполя пытаются контратаковать армию РФ в городе / Фото: Коллаж: Сегодня
В Мариуполе российские военные продолжают блокировать выходы из системы подземных переходов "Азовсталь". Но несмотря на это защитники города героически продолжать контратаковать. Об этом в Telegram-канале написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Оказалось, что схему расположения выходов "сдал" оккупантам руководитель смены завода.
Андрющенко отметил, что одна из самых больших проблем – дроны.
"Если бы был способ их ослепить или сажать – нашим было бы гораздо легче. И не только в "Азовстали". Мы все в безвозмездном долгу перед ними", – рассказал он.
Ситуация в Мариуполе
- Украина ищет способы спасти тяжелораненых военных с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Для этого России был предложен обмен. Украинских защитников предлагают обменять на российских военнопленных.
- Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук признала, что по состоянию на данный момент военным путем деблокировать "Азовсталь" невозможно.
- Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар заявил, что гражданские покинули заблокированную Азовсталь. В настоящее время на территории завода идут локальные бои.
- Украинские военные, остающиеся на заблокированном заводе "Азовсталь", опубликовали фото своих раненых сослуживцев, которые находятся в полной антисанитарии с открытыми ранами. Не хватает не только медикаментов, но даже еды.
- Утром 10 мая оккупанты совершили 34 самолетовылета в сторону Мариуполя, в том числе 8 вылетов стратегических бомбардировщиков.
- Оккупанты планируют химатаку на "Азовсталь", заявил депутат Мариупольского горсовета.
- Оккупанты возобновили штурм "Азовстали" и готовятся к массированным обстрелам – сводка Генштаба.