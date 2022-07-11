Гидрометцентр предупредил украинцев о коварном изменении погоды по всей стране

В Украине ожидаются дожди / Фото: Коллаж: Сегодня

В понедельник 11 июля Украину накроет дождями. Грозы ожидаются во всех регионах страны — такой прогноз дали синоптики. Температура воздуха в большинстве областей не превысит отметку 25 градусов, жарче будет только на юге. Подробнее о погоде рассказал "Укргидрометцентр".

Какой будет погода сегодня, 11 июля?

Реклама

В понедельник во всех областях нашей страны пройдут дожди и заметно похолодает. На западе температура ночью упадет до 8-11 градусов, днем ожидается 18-20 градусов, в Закарпатской и Черновицкой области 20-22.

На севере ночью 12-15 градусов, днем 20-23. Очень сильный дождь с грозой прогнозируется в Сумской области.

На востоке Украины ночью в среднем 16-18 градусов, днем в Харьковской области 21-23 градуса и сильный дождь, в Донецкой и Луганской областях 24-26, в Запорожской жарче — от 26 до 28 градусов.

Реклама

На юге ночью будет в среднем 16-18 градусов, днем в Одесской области 25-27, в Николаевской 26-28, а жарче всего в Херсонской — 27-29 градусов.

В Киеве ночью будет 14-16 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся до 23-25 градусов. Как и во всех остальных регионах страны, ожидаются дожди с грозами.

Реклама

Опасность перепадов погоды

У тех людей, которые являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди не могут собраться с мыслями, физический труд также будет утомлять больше обычного.

У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения. Может "прыгать давление", вероятны головные боли, головокружение, "точки" перед глазами.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям подробный прогноз на все четыре сезона 2022 года.