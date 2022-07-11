Гідрометцентр попередив українців про підступну зміну погоди по всій країні

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У понеділок, 11 липня, Україну накриє дощами. Грози очікуються у всіх регіонах країни – такий прогноз дали синоптики Температура повітря у більшості областей не перевищить позначки 25 градусів, спекотніше буде лише на півдні. Детальніше про погоду розповів "Укргідрометцентр".

Якою буде погода сьогодні, 11 липня?

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У понеділок у всіх областях нашої країни пройдуть дощі та помітно похолодає. На заході температура вночі впаде до 8-11 градусів, вдень очікується 18-20 градусів, на Закарпатті та Чернівецькій області 20-22.

На півночі вночі 12-15 градусів, удень 20-23. Дуже сильний дощ із грозою прогнозується у Сумській області.

На сході України вночі в середньому 16-18 градусів, удень у Харківській області 21-23 градуси та сильний дощ, у Донецькій та Луганській областях 24-26, у Запорізькій спекоті – від 26 до 28 градусів.

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На півдні вночі буде в середньому 16-18 градусів, вдень на Одещині 25-27, на Миколаївщині 26-28, а найспекотніше на Херсонщині — 27-29 градусів.

У Києві вночі буде 14-16 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 23-25 градусів. Як і у решті регіонів країни, очікуються дощі з грозами.

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Небезпека перепадів погоди

У тих людей, які є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання та розлади. Часто з'являється підвищена стомлюваність, вона проявляється у втрати фізичних сил, а й у спаді розумової діяльності. Творчі люди не можуть зібратися з думками, фізична праця також стомлюватиме більше, ніж звичайно.

У людей із хронічними захворюваннями можливі загострення. Може "стрибати тиск", ймовірні головний біль, запаморочення, "точки" перед очима.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїм читачам детальний прогноз на всі чотири сезони 2022 року.