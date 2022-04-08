Глава Еврокомиссии вручила Зеленскому опросник для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС

Урсула фон дер Ляйен провела встречу с Владимиром Зеленским. / Фото: Коллаж: Сегодня
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально передала президенту Владимиру Зеленскому специальный опросник, необходимый для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.
Об этом пишет "Европейская правда".
Теперь украинская сторона должна заполнить этот опросник. После чего Еврокомиссия должна изучить документ и сделать выводы о готовности Украины получить статус кандидата.
"Этот опросник – это основа для дискуссии, которая должна привести к выводу Еврокомиссии", – пояснила Ляйен.
Процедура ускорена
По словам президента Еврокомиссии, вопрос Украины рассматривается в ускоренном темпе, поскольку отношения ЕС с нашей страной настолько развиты, что Брюссель не нуждается в ответах.
"Мы знаем много друг о друге. Поэтому заполнение займет не годы, как обычно, а недели", – объяснила она.
Зеленский заверил, что Украина справится еще быстрее.
"Мы будем готовы с ответами через неделю", – заявил он.
Со своей стороны, впрочем, не стала прогнозировать, когда ЕС может принять политическое решение о предоставлении статуса кандидата.
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