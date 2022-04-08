Глава Єврокомісії вручила Зеленському опитувальник для надання Україні статусу кандидата в ЄС

Урсула фон дер Ляєн провела зустріч із Володимиром Зеленським. / Фото: Колаж: Сьогодні
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно передала президенту Володимиру Зеленському спеціальний опитувальник, необхідний для надання Україні статусу кандидата в ЄС.
Про це пише "Європейська правда".
Тепер українська сторона має заповнити цей опитувальник. Після чого Єврокомісія повинна вивчити документ та дійти до висновків щодо готовності України отримати статус кандидата.
"Цей опитувальник – це основа для дискусії, яка має призвести до висновку Єврокомісії", – пояснила Ляєн.
Процедура пришвидшена
За словами президентки Єврокомісії, питання України розглядається у пришвидшеному темпі, оскільки відносини ЄС з нашою країною є настільки розвинутими, що Брюссель не потребує відповідей.
"Ми знаємо багато один про одного. Тому заповнення забере не роки, як зазвичай, а тижні", – пояснила вона.
Зеленський запевнив, що Україна впорається ще швидше.
"Ми будемо готові з відповідями за тиждень", – заявив він.
Зі свого боку, утім не стала прогнозувати, коли ЄС може ухвалити політичне рішення про надання статусу кандидата.
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