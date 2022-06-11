Глава Еврокомиссии второй раз с начала войны приехала в Киев: цель визита

Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев. / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев. Она заявила, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также планируют обсудить шаги Украины на пути к членству в ЕС.

Об этом Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter.

Реклама

Что в планах:

Глава Еврокомиссии встретится с Владимиром Зеленским.

Они подведут итоги совместной работы для восстановления и прогресса, достигнутого Украиной на ее европейском пути.

Стоит отметить, что это уже второй визит главы Еврокомиссии в Киев с начала полномасштабного вторжения РФ. 8 апреля она также побывала в столице и официально передала президенту Владимиру Зеленскому специальный опросник, необходимый для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

Реклама

Путь Украины в Евросоюз

Как известно, Украина официально начала евроинтеграционный процесс. Все лидеры государств и правительств стран Евросоюза на заседании Совета ЕС сказали "да" нашей стране. Следующее слово – за Еврокомиссией.

Ожидается, что Европейская комиссия примет окончательное решение о статусе кандидата Украины уже в июне.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на фоне вторжения России сообщил, что Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре. Перед этим Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз.

Реклама

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что украинцы являются частью европейской семьи и будут приняты в ЕС.