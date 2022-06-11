Голова Єврокомісії вдруге з початку війни приїхала до Києва: ціль візиту

Урсула фон дер Ляйєн приїхала в Київ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва. Вона заявила, що зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Також планують обговорити кроки України на шляху членства в ЄС.

Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила в Twitter.

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Що у планах:

Очільниця Єврокомісії зустрінеться із Володимиром Зеленським.

Вони підіб'ють підсумки спільної роботи для відновлення та прогресу, досягнутого Україною на її європейському шляху.

Варто зазначити, що це вже другий візит очільниці Єврокомісії до Києва від початку повномасштабного вторгнення РФ. 8 квітня вона також побувала у столиці й офіційно передала президенту Володимиру Зеленському спеціальний опитувальник, необхідний для надання Україні статусу кандидата у ЄС.

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Шлях України до Євросоюзу

Як відомо, Україна офіційно розпочала євроінтеграційний процес. Усі лідери держав та урядів країн Євросоюзу на засіданні Ради ЄС сказали "так" нашій країні. Наступне слово – за Єврокомісією.

Очікується, що Європейська комісія ухвалить остаточне рішення про статус кандидата України вже у червні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на тлі вторгнення Росії повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою. Перед цим Зеленський підписав заявку на вступ України до Європейського Союзу.

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Раніше очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що українці є частиною європейської сім'ї та будуть прийняті до ЄС.