Глава Евросовета призвал Путина хотя бы по случаю Пасхи выпустить людей из Мариуполя

Глава Евросовета пообщался в президентом РФ / Коллаж "Сегодня"

Глава Европейского совета Шарль Мишель позвонил президенту РФ Владимиру Путину и призвал его к немедленному гуманитарному коридору из Мариуполя.

Об этом Шарль Мишель написал в Твиттере.

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"Гуманитарные коридоры в Мариуполе и других блокадных городах должны быть немедленными, особенно по случаю православной Пасхи", - говорится в сообщении.

Обстановка в Мариуполе

21 апреля Мариуполь вновь подвергся бомбардировке и обстрелу, в том числе под удар попала территория завода "Азовсталь".

Утром 21 апреля Украина потребовала от России открыть гуманитарный коридор для эвакуации с территории завода "Азовсталь" 1000 мирных жителей.

В пропагандистских российских СМИ появилось заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, что они уже "взяли под контроль" Мариуполь и якобы нужно всего 3-4 дня, чтобы "завершить работу на "Азовстали".

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