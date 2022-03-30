Глава МАГАТЭ лично проверил как работает Южно-Украинская АЭС в условиях войны

МАГАТЭ реагирует на угрожающую ситуацию в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси с 29 марта совершает рабочий визит в Украину, в рамках которого сегодня посетил Южно-Украинскую АЭС в Николаевской области.

Об этом Рафаэль Гросси сообщил на своей странице в Twitter.

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"Я нахожусь на Южно-Украинской АЭС, чтобы встретиться с официальными лицами правительства Украины и персоналом и начать техническую помощь МАГАТЭ для обеспечения безопасности ядерных объектов страны. Жизненно важно быть на месте, чтобы оказывать эффективную поддержку Украине в эти чрезвычайно трудные времена", – написал он.

Оккупанты роют окопы в "Рыжем лесу" возле ЧАЭС

На оккупированной территории вблизи Чернобыльской АЭС российские военные роют себе окопы. Также военнослужащие жалуются, что они получают облучение, однако командование все равно бросает их в бой.

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"Прикинь, мы там (под Чернобылем. – Ред.) 2 недели стояли, и нас всех в бой бросили пид***сы еб**ые. Наше государство я всех ненавижу, на**й", – говорит оккупант в разговоре с родственниками.

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