Глава МАГАТЕ особисто перевірив, як працює Южно-Українська АЕС в умовах війни

МАГАТЕ реагує на загрозливу ситуацію в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі з 29 березня здійснює робочий візит до України, в рамках якого сьогодні відвідав Южно-Українську АЕС у Миколаївській області.

Про це Рафаель Гроссі повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Реклама

"Я перебуваю на Южно-Українській АЕС, щоб зустрітися з офіційними особами уряду України та персоналом, й розпочати технічну допомогу МАГАТЕ для забезпечення безпеки ядерних об'єктів країни. Життєво важливо бути на місці, щоб надавати ефективну підтримку Україні в ці надзвичайно важкі часи", – написав він.

Окупанти риють окопи в "Рудому лісі" біля ЧАЕС

На окупованій території поблизу Чорнобильської АЕСросійські військові риють собі окопи. Також військовослужбовці скаржаться, що вони отримують опромінення, проте командування все одно кидає їх у бій.

Реклама

"Прикинь, ми там (під Чорнобилем. – Ред.) 2 тижні стояли, і нас усіх у бій кинули під***си еб**і. Наша держава – я всіх ненавиджу, на**й", – каже окупант у розмові з родичами.

Читайте також: