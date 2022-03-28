Глава МИД Франции сравнил Мариуполь с разрушенным сирийским Алеппо

В МИД Франции призвали спасти Мариуполь / Фото: Коллаж: Сегодня
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сравнил ситуацию в Мариуполе, который постоянно обстреливают российские оккупанты, с уничтожением сирийского Алеппо. Он призвал урегулировать ситуацию в городе, уточнив, что осада населенного пункта – ужас войны.
Об этом пишет The Guardian.
"Вы очень хорошо видите, что Мариуполь — это второе Алеппо", — сказал он на Дохийском форуме.
Глава МИД имел в виду сирийский город, который стал фактически разрушенным после боевых действий в жестокой гражданской войне. По словам министра, если Запад ничего не сделает для помощи мирным жителям Мариуполя, это будет "коллективная вина".
"Мариуполь – это осадная война, которую Россия ведет уже месяц. Военные осады – это ужасы войны, потому что гражданское население убивается, уничтожается. Страдания ужасны", — добавил глава французского МИД.
Ситуация в Мариуполе
Напомним, Мариуполь находится в блокаде. Военные РФ уничтожают каждый район города, поэтому многие остались без жилья.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в оккупированном Мариуполе есть наши войска и они отказались покидать город.
- Мэр Бойченко рассказал, что все оружие, которое российские оккупанты применяли в Мариуполе, является запрещенным. Изначально военные РФ постоянно стреляли из "Градов" и артиллерии, систем "Буратино". Но когда они поняли, что так им не удастся пробить оборону Мариуполя, подняли в воздух авиацию.
- 25 марта экс-первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин предложил российским оккупантам взять его в заложники взамен на то, чтобы они выпустили из Мариуполя детей.
- В Мариуполе погибла 11-летняя девочка, а в Ясной Поляне – 14-летний парень. Кроме этого, стало известно еще об одном погибшем и пятерых раненых в Мариуполе.
- За захват Мариуполя отвечает генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он лично отдал приказ выпустить ракеты по роддому, где находились медики и беременные.