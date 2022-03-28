Глава МИД Франции сравнил Мариуполь с разрушенным сирийским Алеппо

В МИД Франции призвали спасти Мариуполь / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сравнил ситуацию в Мариуполе, который постоянно обстреливают российские оккупанты, с уничтожением сирийского Алеппо. Он призвал урегулировать ситуацию в городе, уточнив, что осада населенного пункта – ужас войны.

Об этом пишет The Guardian.

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"Вы очень хорошо видите, что Мариуполь — это второе Алеппо", — сказал он на Дохийском форуме.

Глава МИД имел в виду сирийский город, который стал фактически разрушенным после боевых действий в жестокой гражданской войне. По словам министра, если Запад ничего не сделает для помощи мирным жителям Мариуполя, это будет "коллективная вина".

"Мариуполь – это осадная война, которую Россия ведет уже месяц. Военные осады – это ужасы войны, потому что гражданское население убивается, уничтожается. Страдания ужасны", — добавил глава французского МИД.

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Ситуация в Мариуполе

Напомним, Мариуполь находится в блокаде. Военные РФ уничтожают каждый район города, поэтому многие остались без жилья.