Байден сообщил о роли Украины в мировой истории – главные цитаты мировых лидеров 4 мая

4 мая прошло под знаком новых санкций против России за то, что она продолжает кровопролитную войну в Украине.

Сайт "Сегодня" собрал важные заявления мировых политиков, произнесенные ими в этот день.

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Европейский Союз

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о новом пакете санкций против России, который будет включать эмбарго на нефть и о помощи Украине.

"Это даст еще один важный сигнал всем злоумышленникам Кремля: мы знаем, кто вы, мы привлечем вас к ответственности, вам этого не избежать.Пакет обновления для Украины обеспечит стабильность и уверенность, необходимые для того, чтобы сделать страну привлекательной для прямых иностранных инвестиций. И в конце концов это проложит путь в будущее Украины внутри Европейского Союза", – сообщила Урсула фон дер Ляйен.

Глава Европейского совета Шарль Мишель: "Народ Украины борется за свою родину, но также защищает наши свободы и демократические принципы. Мы должны сломать русскую военную машину. Я уверен, что совет в ближайшее время введет дополнительные санкции, в том числе в отношении российской нефти".

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Президент Франции Эммануэль Макрон сконцентрировал внимание на количестве убитых журналистов во время войны в Украине.

"Семь. Это количество журналистов, убитых в Украине с начала войны. Убиты, потому что они занимались своей профессией, как и восемнадцать их коллег в мире в 2022 году. Мы их не забываем", – написал французский лидер в Twitter.

Посольство

Посол Швеции сообщил о возвращении дипмиссии его королевства в нашу страну.

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"Коллектив посольства вернулся на свое место: в Киев, поддерживая Украину и ее героических граждан, защищающих свободу своей страны и свободу всей Европы. Слава Украине!" – написал Тобиас Тиберг в соцсетях.

США

Президент США Джо Байден сообщил, что сейчас на территории Украины пишется новая мировая история.

"Храбрый народ Украины, включая многих гражданских, которые взяли в руки оружие, чтобы защищать свою страну, заслуживают каждую толику похвалы за то, что они дали отпор российскому нападению и испортили желание Путина доминировать над Украиной. Мы находимся в переломном моменте истории. На самом деле это происходит примерно каждые шесть или восемь поколений, когда вещи меняются так быстро, что мы должны сохранять контроль. В мире идет борьба между автократией и демократией", – цитирует американского лидера телеканал CNN.

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