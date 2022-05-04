Байден повідомив про роль України у світовій історії – головні цитати світових лідерів 4 травня

4 травня минуло під знаком нових санкцій проти Росії через те, що вона продовжує кровопролитну війну в Україні.

Сайт "Сьогодні" зібрав важливі заяви світових політиків, вимовлені ними цього дня.

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Європейський Союз

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про новий пакет санкцій проти Росії, який включатиме ембарго на нафту та допомогу Україні.

"Це дасть ще один важливий сигнал усім зловмисникам Кремля: ми знаємо, хто ви, ми притягнемо вас до відповідальності, вам цього не уникнути". Пакет оновлення для України забезпечить стабільність та впевненість, необхідні для того, щоб зробити країну привабливою для прямих іноземних інвестицій. І, зрештою, це прокладе шлях у майбутнє України всередині Європейського Союзу", – повідомила Урсула фон дер Ляєн.

Голова Європейської ради Шарль Мішель: "Народ України бореться за свою батьківщину, але також захищає наші свободи та демократичні засади. Ми маємо зламати російську військову машину. Я впевнений, що рада найближчим часом запровадить додаткові санкції, зокрема щодо російської нафти".

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Президент Франції Еммануель Макрон сконцентрував увагу на кількості вбитих журналістів під час війни в Україні.

"Сім. Це кількість журналістів, які були вбиті в Україні з початку війни. Вбиті, тому що вони займалися своєю професією, як і вісімнадцять їхніх колег у світі 2022 року. Ми їх не забуваємо", – написав французький лідер у Twitter.

Посольство

Посол Швеції повідомив про повернення дипмісії його королівства до нашої країни.

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"Колектив посольства повернувся на своє місце: до Києва, підтримуючи Україну та її героїчних громадян, які захищають свободу своєї країни та свободу всієї Європи. Слава Україні!" – написав Тобіас Тіберг у соцмережах.

США

Президент США Джо Байден повідомив, що зараз на території України пишеться нова світова історія.

"Хоробрий народ України, включаючи багатьох цивільних, які взяли в руки зброю, щоб захищати свою країну, заслуговують на кожну дещицю похвали за те, що вони дали відсіч російському нападу і зіпсували бажання Путіна домінувати над Україною. Ми перебуваємо в переломному моменті історії. Насправді це відбувається приблизно кожні шість чи вісім поколінь, коли речі змінюються так швидко, що ми маємо зберігати контроль. У світі триває боротьба між автократією та демократією", – цитує американського лідера телеканалу CNN.

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