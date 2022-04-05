Главу Николаевской окружной прокуратуры задержали по подозрению в госизмене

Геннадия Германа подозревают в госизмене. / Фото: Коллаж: Сегодня
Служба безопасности Украины подозревает руководителя Николаевской окружной прокуратуры в государственной измене. Его обвиняют в помощи врагу при обстрелах Николаева.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Согласно информации на сайте Николаевской областной прокуратуры эту должность занимает Геннадий Герман.
В СБУ есть аргументированные доказательства, что он сотрудничал с представителями силовых структур РФ. И использовал посредника, чтобы увести следы от себя.
По имеющимся данным, он передавал информацию:
- об оперативной обстановке в Николаеве и области;
- о погибших военных и гражданских лицах, пленных, местах их содержания;
- о результатах обстрелов Николаева, суточных паролях на блокпостах области.
Как обнаружили предателя
Чтобы подтвердить подозрения, СБУ провела спецоперацию: через подставное лицо передала подозреваемому имитированные списки погибших военнослужащих ВСУ. Через несколько дней эти списки уже были зафиксированы у представителя РФ, за которым также следила СБУ.
В результате обысков у фигуранта изъята техника с поличным.
В настоящее время чиновник задержан. Ему официально объявили о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Во время допроса изменник признал свою преступную деятельность.
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