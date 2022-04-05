Главу Миколаївської окружної прокуратури затримали за підозрою у держзраді

Геннадія Германа підозрюють у держзраді. / Фото: Колаж: Сьогодні

Служба безпеки України (СБУ) підозрює керівника Миколаївської окружної прокуратури у державній зраді. Його підозрюють у сприянні ворогу під час обстрілів Миколаєва.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Згідно з інформацією на сайті Миколаївської обласної прокуратури, цю посаду обіймає Геннадій Герман.

У СБУ є аргументовані докази, що він співпрацював з представниками силових структур РФ. І використовував посередника, щоб відвести сліди від себе.

За наявними даними, він передавав інформацію про:

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оперативну обстановку у Миколаєві та області;

загиблих військових і цивільних осіб, полонених, місця їх утримання;

результати обстрілів Миколаєва, добові паролі на блокпостах області.

Як виявили зрадника

Щоб підтвердити підозри, СБУ провела спецоперацію: через підставну особу передала підозрюваному імітовані списки загиблих військовослужбовців ЗСУ. Через декілька днів ці списки вже було зафіксовано у представника РФ, за яким також стежила СБУ.

У результаті обшуків у фігуранта вилучено техніку з доказами його протиправної діяльності.

Наразі посадовця затримано. Йому офіційно оголосили про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Під час допиту зрадник визнав свою злочинну діяльність.

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