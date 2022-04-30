Гордон: Все украинцы молят Бога о том, чтобы сдох Путин и его банда

Украинцы желают путину смерти / Фото: Коллаж: Сегодня
Со дня вторжения российских оккупантов прошло уже больше двух месяцев. На сегодняшний день все украинцы желают Кремлю смерти.
Об этом в интервью рассказал журналист Дмитрий Гордон.
На вопрос, почему они (ред. – оккупанты РФ) не пошли на пасхальное перемирие, он ответил, что русские – фашисты.
"Потому что они фашисты. И накануне Пасхи, и в день Пасхи они бомбили наши города, они убивали наших людей. Они убивали детей, в предпасхальный день в Одессе девочка трехмесячная погибла", – сказал он.
По его словам, он дружил с Виктором Черномырдиным (ред. – семь лет был послом россии в Украине), который в одной из застольных бесед рассказал ему историю про Махмуда Эсамбаева.
"Во время войны чеченской русские войска разбомбили полностью его дом...Руководил ими Грачов, который пообещал Эльцину, что возьмет Грозный за день..." – вспоминает Гордон.
Так, на одном из мероприятий Эсамбаева попросили сказать тост. Он встал и сказал:
"Я хочу, чтобы сдох Грачов".
Повисла тишина и он продолжил.
"А кто не выпьет – пусть сам сдохнет", – сказал Эсамбаев.
Журналист добавил, что "сегодня все украинцы молят Бога о том, чтобы сдох путин".
"...И банда его сдохла. И все, кто чинили насилие над украинцами и Украиной, чтобы посдыхали, как собаки. Вот этого мы им желаем".