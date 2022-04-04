ГУР обнародовал список военных РФ, которые устроили "Бучанскую резню"

Появился список оккупантов, которые устроили зверские убийства в Буче. Фото: коллаж "Сегодня"
Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало список российских оккупантов, которые совершили зверские убийства украинцев в Буче Киевской области.
Соответствующий список разместили на сайте ГУ разведки Минобороны Украины.
Военные преступники, непосредственно участвующие в совершении военных преступлений против народа Украины в Буче, – военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады 35 ОА ВВО.
Весь список личного состава 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии можно посмотреть по ссылке.
"Бучанская резня"
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.
- В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.
- Российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
- Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович опубликовал список частей и подразделений ВС РФ и РГ, которые совершили военные преступления в Киевской области – Буче, Гостомеле и Ирпене.
- Лидеры Франции и Германии считают, что международные организации должны получить доступ к этим территориям, чтобы документировать преступления.