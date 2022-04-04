ГУР обнародовал список военных РФ, которые устроили "Бучанскую резню"

Появился список оккупантов, которые устроили зверские убийства в Буче. Фото: коллаж "Сегодня"

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало список российских оккупантов, которые совершили зверские убийства украинцев в Буче Киевской области.

Соответствующий список разместили на сайте ГУ разведки Минобороны Украины.

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Военные преступники, непосредственно участвующие в совершении военных преступлений против народа Украины в Буче, – военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады 35 ОА ВВО.

Весь список личного состава 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии можно посмотреть по ссылке.

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