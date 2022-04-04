ГУР оприлюднив список військових РФ, які влаштували "Бучанську різанину"

З'явився список окупантів, які влаштували звірячі вбивства у Бучі. Фото: колаж "Сьогодні"
Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало список російських окупантів, які скоїли звірячі вбивства українців у Бучі Київської області.
Відповідний список розмістили на сайті ГУ розвідки Міноборони України.
Військові злочинці, які безпосередньо беруть участь у скоєнні військових злочинів проти народу України в Бучі – військовослужбовці 64-ї окремої мотострілецької бригади 35 ОА ВПО.
Весь список особового складу 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії можна переглянути за посиланням.
"Бучанська різанина"
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.
- У місті Буча Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.
- Російські окупанти в Бучі у підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – тортурну, де розстрілювали мирних жителів.
- Крім того, окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток.
- Радник глави Офісу президента Олексій Арестович опублікував список частин та підрозділів ЗС РФ та РГ, які скоїли військові злочини у Київській області – Бучі, Гостомелі та Ірпені.
- Лідери Франції та Німеччини вважають, що міжнародні організації мають отримати доступ до цих територій, щоб документувати злочини.