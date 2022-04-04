ГУР оприлюднив список військових РФ, які влаштували "Бучанську різанину"

З'явився список окупантів, які влаштували звірячі вбивства у Бучі. Фото: колаж "Сьогодні"

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало список російських окупантів, які скоїли звірячі вбивства українців у Бучі Київської області.

Відповідний список розмістили на сайті ГУ розвідки Міноборони України.

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Військові злочинці, які безпосередньо беруть участь у скоєнні військових злочинів проти народу України в Бучі – військовослужбовці 64-ї окремої мотострілецької бригади 35 ОА ВПО.

Весь список особового складу 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії можна переглянути за посиланням.

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