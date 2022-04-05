ГУР опубликовало список военных РФ, убивавших украинцев под Киевом

Появился список оккупантов, которые устроили зверские убийства под Киевом. Фото: коллаж "Сегодня"
Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало список российских оккупантов, которые совершили военные преступления против украинцев в Киевской области.
Соответствующий список разместили на сайте ГУ разведки Минобороны Украины.
Военные преступники, участвующие в совершении военных преступлений против народа Украины в Киевской области – военнослужащие 96-й отдельной разведывательной бригады.
"96-я отдельная разведывательная бригада 1-й танковой армии Западного военного округа. Воинская часть № 52634 г. Нижний Новгород. Помните! За совершенные злодеяния против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", – написали в ГУР.
Весь список военнослужащих 96-й отдельной разведывательной бригады можно посмотреть по ссылке.
"Бучанская резня"
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.
- В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.
- Российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
- Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович опубликовал список частей и подразделений ВС РФ и РГ, которые совершили военные преступления в Киевской области – Буче, Гостомеле и Ирпене.
- Лидеры Франции и Германии считают, что международные организации должны получить доступ к этим территориям, чтобы документировать преступления.