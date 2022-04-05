ГУР опубликовало список военных РФ, убивавших украинцев под Киевом

Появился список оккупантов, которые устроили зверские убийства под Киевом. Фото: коллаж "Сегодня"

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало список российских оккупантов, которые совершили военные преступления против украинцев в Киевской области.

Соответствующий список разместили на сайте ГУ разведки Минобороны Украины.

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Военные преступники, участвующие в совершении военных преступлений против народа Украины в Киевской области – военнослужащие 96-й отдельной разведывательной бригады.

"96-я отдельная разведывательная бригада 1-й танковой армии Западного военного округа. Воинская часть № 52634 г. Нижний Новгород. Помните! За совершенные злодеяния против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", – написали в ГУР.

Весь список военнослужащих 96-й отдельной разведывательной бригады можно посмотреть по ссылке.

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