"Хотим увидеть солнце": "Азов" опубликовал видео с мирными из подвала "Азовстали"

"Азов" помогает детям. Фото: "Вот Так", коллаж "Сегодня"

Полк "Азов" обнародовал видео, как помогает гражданским, находящимся в подвалах "Азовстали" в Мариуполе. В укрытии завода прячется много детей, которые мечтают поскорее оказаться дома.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Азова".

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На записи можно увидеть, как украинские защитники принесли детям вкусности. Малыши были очень рады видеть "Азов" и с удовольствием общались с нашими военными.

"Хотим вернуться домой, живыми. Солнце увидеть. Хотим увидеть своих родных, скучаем очень сильно", – говорят дети.

На "Азовстале" у мирных жителей и раненых военных заканчивается вода – Денисова

Армия России обстреливает и бомбит Мариуполь, не допускает гуманитарную помощь, а также проводит принудительную депортацию жителей города в РФ. Об этом сообщила в Telegram Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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По ее словам, в укрытиях завода "Азовсталь" находятся около 1000 мирных жителей, среди которых пожилые люди, женщины, много детей, в т.ч. младенцев, и около 500 раненых военных.

"У них заканчивается питьевая вода, мало еды, люди из бомбоубежища совсем не видят солнечного света. Дети на грани истощения и нуждаются в всесторонней помощи. В интернете распространяется много фото и видео с доказательствами того, как мариупольцы пытаются выжить и сохранить самое ценное – жизнь своих детей. На этих видео женщины и дети рассказывают о сложной жизни под землей и заветной мечте – выйти из бомбоубежища", – написала Уполномоченная.

Кроме этого, Людмила Денисова заявила, что, несмотря на "договоренности", российские оккупанты не прекратили обстрелов и не дали возможности эвакуировать людей.

Также она отметила, что действия России по уничтожению Мариуполя и его жителей является геноцидом украинского народа.

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