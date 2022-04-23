"Хочемо побачити сонце": "Азов" опублікував відео з мирними з підвалу "Азовсталі"

"Азов" допомагає дітям. Фото: "Вот Так", колаж "Сьогодні"

Полк "Азов" оприлюднив відео, як допомагає цивільним, які перебувають у підвалах "Азовсталі" у Маріуполі. В укритті заводу ховається багато дітей, які мріють якнайшвидше опинитися вдома.

Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі "Азова".

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На записі можна побачити, як українські захисники принесли дітям смаколики. Діти були дуже раді бачити "Азов" та із задоволенням спілкувалися з нашими військовими.

"Хочемо повернутися додому, живими. Сонце побачити. Хочемо побачити своїх рідних, сумуємо дуже", – кажуть діти.

На "Азовсталі" в мирних мешканців і поранених військових закінчується вода – Денісова

Армія Росії обстрілює та бомбардує Маріуполь, не допускає гуманітарну допомогу, а також проводить примусову депортацію мешканців міста у РФ. Про це повідомила в Telegram Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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За її словами, в укриттях заводу "Азовсталь" перебувають близько 1000 мирних мешканців, серед яких літні люди, жінки, багато дітей, у т.ч. немовлят, і близько 500 поранених військових.

"У них закінчується питна вода, мало їжі, люди з бомбосховища зовсім не бачать сонячного світла. Діти на межі виснаження і потребують всебічної допомоги. У інтернеті шириться багато фото та відео з доказами того, як маріупольці намагаються вижити та зберегти найцінніше – життя своїх дітей. На цих відео жінки та діти розповідають про складне життя під землею та найзаповітнішу мрію – вийти з бомбосховища", – написала Уповноважена.

Крім цього, Людмила Денісова заявила, що, попри "домовленості", російські окупанти не припинили обстрілів та не дали можливості евакуювати людей.

Також вона зазначила, що дії Росії зі знищення Маріуполя та його мешканців є геноцидом українського народу.

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