Ирландия может стать одной из гарантов безопасности Украины – Зеленский

Зеленский рассказал о возможности Ирландии стать страной-гарантом / Фото: Коллаж: Сегодня

Ирландия может стать страной-гарантом безопасности Украины. Руководству страны передали проекты документов для ознакомления и внесения правок.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу Fox News.

Реклама

Глава страны уточнил, что Украине нужны гарантии безопасности от ведущих государств и РФ понимает, что у нас могут быть противоречия по поводу стран. Среди главных стран-гарантов могут быть как члены НАТО, так и внеблоковые.

"Речь идет о ключевых игроках, мы рассматриваем ключевых игроков мира. Но еще раз скажу: мы хотим видеть гарантами те страны, которые готовы присоединиться к процессу открыто. Кроме США, Великобритании, Германии, Франции, Турции. Почему я назвал этот список? Это еще не все. Мы бы хотели, чтобы Китай присоединился к нему. (...) Я знаю про Израиль и Ирландию", – сказал глава государства.

Зеленский добавил, что пока он говорит только о тех странах, которые готовы выступить гарантами безопасности Украины, или же о тех, с которыми удается найти общий язык в этом вопросе. Президент считает, что РФ также должна подписать это соглашение, потому что она непосредственно является стороной войны.

Реклама

Гарантии безопасности для Украины

Глава фракции "Слуга народа", член украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что Украина на переговорах в Стамбуле предложила подписать новый договор о гарантиях безопасности для нашей страны. Что известно о предложенном договоре: