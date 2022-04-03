Ірландія може стати одним із гарантів безпеки України – Зеленський

Зеленський розповів про можливість Ірландії стати країною-гарантом / Фото: Колаж: Сьогодні
Ірландія може стати країною-гарантом безпеки України. Керівництву країни передали проекти документів для ознайомлення та внесення правок.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю каналу Fox News
Глава держави уточнив, що Україні потрібні гарантії безпеки від провідних держав та РФ розуміє, що у нас можуть бути протиріччя щодо країн. Серед головних країн-гарантів можуть бути як члени НАТО, так і позаблокові.
"Йдеться про ключових гравців, ми розглядаємо ключових гравців світу. Але ще раз скажу: ми хочемо бачити гарантами ті країни, які готові приєднатися до процесу відкрито. Окрім США, Великобританії, Німеччини, Франції, Туреччини. Чому я назвав цей список? Це ще не все. Ми б хотіли, щоб Китай приєднався до нього. (...) Я знаю про Ізраїль та Ірландію", – сказав глава держави.
Зеленський додав, що поки що він говорить лише про ті країни, які готові виступити гарантами безпеки України, або ж про ті, з якими вдається порозумітися в цьому питанні. Президент вважає, що РФ також має підписати цю угоду, тому що вона є безпосередньо стороною війни.
Гарантії безпеки для України
Глава фракції "Слуга народу", член української делегації Давид Арахамія розповів, що Україна на переговорах у Стамбулі запропонувала підписати новий договір щодо гарантій безпеки для нашої країни. Що відомо про запропонований договір:
- Головна вимога України щодо гарантій безпеки ідентична 5-ї статті НАТО. Йдеться про те, що якщо Україна стане об'єктом будь-якої агресії чи військового нападу, вона вимагатиме за три дні проведення консультацій та надання допомоги, дипломатичної чи військової. Якщо нам вдасться закріпити ці ключові положення, Україна зможе зафіксувати свій статус у формі постійного нейтралітету, позаблоковості та без'ядерності.
- У нас не врегульовані питання з ОРДЛО та Кримом, тому гаранти не працюватимуть на ці території.
- Маючи такі гарантії, аналогічні до ст. 5 НАТО, ми не розміщуватимемо на нашій території іноземні військові бази і не вступатимемо у військово-політичні союзи. Але важливо, що ніщо не суперечитиме праву вступу України до ЄС.
- Процедуру організують відповідно до закону про загальнонаціональний референдум. Він може працювати за умов воєнного стану. Якщо всі сторони ухвалять таку позицію, буде відведення військ, повернення людей – тоді й буде референдум.