Ірландія може стати одним із гарантів безпеки України – Зеленський

Зеленський розповів про можливість Ірландії стати країною-гарантом / Фото: Колаж: Сьогодні

Ірландія може стати країною-гарантом безпеки України. Керівництву країни передали проекти документів для ознайомлення та внесення правок.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю каналу Fox News

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Глава держави уточнив, що Україні потрібні гарантії безпеки від провідних держав та РФ розуміє, що у нас можуть бути протиріччя щодо країн. Серед головних країн-гарантів можуть бути як члени НАТО, так і позаблокові.

"Йдеться про ключових гравців, ми розглядаємо ключових гравців світу. Але ще раз скажу: ми хочемо бачити гарантами ті країни, які готові приєднатися до процесу відкрито. Окрім США, Великобританії, Німеччини, Франції, Туреччини. Чому я назвав цей список? Це ще не все. Ми б хотіли, щоб Китай приєднався до нього. (...) Я знаю про Ізраїль та Ірландію", – сказав глава держави.

Зеленський додав, що поки що він говорить лише про ті країни, які готові виступити гарантами безпеки України, або ж про ті, з якими вдається порозумітися в цьому питанні. Президент вважає, що РФ також має підписати цю угоду, тому що вона є безпосередньо стороною війни.

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Гарантії безпеки для України

Глава фракції "Слуга народу", член української делегації Давид Арахамія розповів, що Україна на переговорах у Стамбулі запропонувала підписати новий договір щодо гарантій безпеки для нашої країни. Що відомо про запропонований договір: