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Из Мариуполя эвакуировали поездом более 250 беженцев

Инна Собора
17 апреля, 13:18
Они выехали поездом во Львов специальным рейсом "Укрзализныци"

Из Мариуполя эвакуировали 250 человек. / Фото: Коллаж: Сегодня

С Мариуполь во Львов эвакуировали еще 250 беженцев. Они отправились поездом 220/219 из Запорожья 17 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

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Эвакуация из Покровска в Чоп и из Лозовой в Ужгород и Хмельницкий сегодня тоже происходит по графику.

В УЗ отметили, что точное время отправки больше не указывают в сообщениях из соображений безопасности. Его можно узнать на горячей линии 0800503111 или на вокзалах.

"Мест хватит всем, рекомендуем не медлить с эвакуацией ваших семей из Донбасса", – добавили в "Укрзализныце".

Как будут курсировать эвакуационные поезда 17 апреля

  • 22:30 – 179/180 Днепр – Киев-Пас.
  • 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
  • 23:30 – 233/234 Чоп – Днепр
  • 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1
  • 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
  • 11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск
  • 06:00 – 201/209 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.

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