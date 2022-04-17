З Маріуполя поїздом евакуювали понад 250 біженців

З Маріуполя евакуювали 250 людей / Фото: Колаж: Сьогодні
З Маріуполя до Львова евакуювали ще 250 біженців. Вони вирушили поїздом 220/219 з Запоріжжя 17 квітня.
Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.
Евакуація з Покровська до Чопа та з Лозової до Ужгорода та Хмельницького сьогодні теж відбувається за графіком.
В УЗ зазначили, що точний час відправлення більше не вказують у повідомленнях з міркувань безпеки. Його можна дізнатися на гарячій лінії 0 800 503 111 або на вокзалах.
"Місць вистачить усім, рекомендуємо не зволікати з евакуацією ваших родин з Донбасу", – додали в "Укрзалізниці".
Як курсуватимуть евакуаційні потяги 17 квітня
- 22:30 – 179/180 Дніпро – Київ-Пас.
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
- 23:30 – 233/234 Чоп – Дніпро
- 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
- 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
- 11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ
- 06:00 – 201/209 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
Раніше ми писали:
- Відновлено рух трьох евакуаційних потягів, які були заблоковані через російський авіаудар по шляхопроводу у районі станції Барвінкове.
- 4 квітня голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що мирним громадянам необхідно виїхати з області у безпечніші райони.